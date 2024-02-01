Несмотря на то, что стратегия Украины остается неизменной, оперативно-тактические решения надо менять в соответствии с количеством оружия у ВСУ и его возможностей. Об этом и других интересных деталях в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Международный суд ООН объявил важный приговор: есть ли позитив для Украины

Международный суд ООН отверг большинство обвинений Украины против России по делу о нарушении Россией конвенции ООН о запрете финансирования терроризма и преодолении всех форм расовой дискриминации. Речь идет об иске, который был до полномасштабного вторжения – за 2015 – 2017 годы. Чуда так и не произошло, или не все так однозначно и действительно есть какие-то плюсы в том, что ООН хоть что-то признала?

Чуда и не может произойти, но это очень важный процесс. Пока Россия не проиграет, будут такие странные, как вы говорите, решения. Не только в международных судах, а где угодно. Вы же видите, даже Сергей Лавров периодически приезжает на заседание Совбеза ООН, что-то там говорит и так далее. Это все продолжается.

Поэтому единственным "правоохранительным органом", который поставит на место Россию, к сожалению, для глобальных международных правил, являются Вооруженные Силы Украины. Почему? Потому что Россия обнуляет это все. Любая страна, которая будет иметь наглость как Россия, может себя так же вести и совершенно не обращать внимание на те или иные принуждения, правила, конвенции.

Но есть и позитив. Очень важно, зафиксирована юридическая позиция Украины относительно геноцидных практик, которые использовала Россия в отношении крымскотатарского народа, прежде всего мы говорим о Крыме. Все, что надо сегодня делать – это в любом случае фиксировать юридически те или иные основания для будущих фундаментальных судебных процессов.

Так же как это было после краха нацистской Германии. Пока она существовала, никаких судебных процессов не было, где-то кто-то иски подавал, но это не имело никакого существенного значения. Но после краха все это систематизировали и это гораздо мощнее ударило по идеологии нацизма. Так же будет и в этом случае.

Я зафиксировал бы здесь три вещи. Россия будет отвечать за преступление только в случае проигрыша России. Все остальное – фикция. Любые компромиссы, переговоры с Россией, любые Минск-2, Минск-3, Минск-10 – это все будет приводить к непроигрышу России, к неответственности за военные преступления.

Тогда Буча, Гостомель, Ирпень, Купянск, Херсонская, Донецкая, Черниговская области – все, что они натворили, не будет иметь никаких юридических и физических последствий для России. Поэтому пункт номер один – Россия должна проиграть.



Заседание Совбеза ООН / Getty Images

Пункт номер два. Россия должна проиграть только военным путем. Остальные – все попытки дожать дипломатически или санкционно (не дадут результата – 24 Канал). Очень хорошо, когда есть санкции, которые работают. Это действительно уменьшает возможность России получить доходы, которые будут влиять на рекрутинговые, мобилизационные мероприятия, на милитаризацию экономики и так далее.

Здесь было бы гораздо лучше, если бы мы о санкциях говорили не абстрактно, а о конкретных европейских компаниях, которые сегодня работают в России. С одной стороны, они говорят, что Россия – это зло. С другой стороны, европейские компании для того, чтобы акционеры получили прибыль, продолжат работать в России.

Было бы желательно, чтобы они также получили прямые, вторичные, третичные санкции. То есть они заработали, например, миллион долларов, а 2 миллиона надо уплатить в бюджет, который пойдет на поддержку Украины с точки зрения компенсации за убийства, разрушения.

В Европе должны принять для себя окончательное решение – необходимо все передавать Украине, не на склады, не в арсенал. Не потому, что у нас завтра будет непосредственное боестолкновение стран НАТО с Россией. Нет, не будет. Потому что ваша социология показывает, что вы просто будете пытаться договориться с Россией, отдав ей что-то: часть своего суверенитета или даже часть своих территорий. Поэтому необходима военная поддержка Украины в полном объеме.

И наконец третий важный итог – это необходимость юридически фиксировать все преступления, которые начались. Они начались раньше, но будем фиксировать с начала 2014 года – с момента атаки на Донецкую, Луганскую области, аннексии Крыма.

Да, сегодня не будут приняты справедливые решения, но это уже будет туда внесено. Оно будет иметь справедливое решение после пункта 1, пункта 2. Поэтому хорошо, что это все фиксируется. Хорошо, что мы идем на эти судебные процессы. Хорошо, что мы говорим о геноцидных практиках, которые в XXI веке использует Россия в отношении крымских татар, других жителей Крыма и так далее.

Итак, мы продолжаем собирать доказательства для того, чтобы в будущем подать подобные или аналогичные иски, чтобы доказать мировому сообществу, что если оно не видит притеснений крымских татар в Крыму, то они есть.

Зафиксируем следующее. Есть преступления непосредственно военные, которые совершаются сегодня во время ведения боевых действий Россией. Она не придерживается правил и обычаев ведения войны. Она обстреливает гражданское население, не придерживается международного гуманитарного права. Но в этом участвуют непосредственно те, кто сегодня находится на территории Украины, или те, кто выдает соответствующие приказы.

Но еще есть гражданские, которые на протяжении 8 лет аннексии Крыма совершали огромный объем преступлений. Сегодня они не принимают непосредственное участие в военных преступлениях на территории Украины, но участвовали непосредственно в преступлениях против тех же крымских татар.

Это также надо фиксировать, чтобы потом было конкретно: эти совершали такие преступления, другая категория – другие преступления. Это все пожизненные сроки заключения, но надо фиксировать все.

Я советую всем посмотреть фильм "Тихая депортация", там достаточно доказательств. Не знаю, почему в международных юридических структурах этого не видят, им достаточно было бы посмотреть. Там конкретные доказательства, конкретные свидетели, максимально жестокое обращение с крымскотатарскими активистами в течение 2014 – 2016 годов. Там достаточно много всего, что можно использовать, если мы говорим о гуманистических составляющих.

Итак, это все надо фиксировать для того, чтобы все, кто совершали преступления и в Крыму, потом не сказали, что якобы были не причастны.

Могут ли США отложить помощь на "после выборов"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал о том, что помощь Украине не должна быть благотворительностью, потому что это их инвестиция, ссылаясь на данные и опрос. Так, 30% немцев сказали, что не будут сопротивляться, если к ним придут с войной, 30% – сказали, что уедут из страны, в Британии почти такие же цифры. В то же время в США начался предвыборный период и поддержка и помощь Украине теперь будет после выборов?

Не получится после выборов, потому что это будет обнуление репутации. Вы же хотите быть глобальным лидером, хотите вводить правила, по которым этот мир живет. Тогда вы не можете сказать, мол, подождем, пока Россия – ключевой оппонент, который прописан в стратегии нашей национальной безопасности, максимально жестоко, геноцидно будет убивать жителей другой суверенной страны. Это я очень коротко и очень образно говорю.

После этого вы должны как-то себя вести на глобальной арене и говорить, что вы здесь главные. А все будут говорить: "Какие же вы главные? Россия что захотела, то и сделала – пришла, убила, похитила детей".

Это нонсенс, потому что репутация для больших стран – ключевой параметр, фактор сдерживания. Мы говорим, что фактор сдерживания – это накопление оружия, финансовая возможность, Федеральная резервная система. Но нет, репутация – фактор сдерживания. То есть страны, которые постоянно хотят провоцировать глобальное политическое пространство, должны понимать, что получат наказание за это от конкретных стран.

Кстати, это касается и Европы, которая сегодня также не понимает, что происходит. Они же построили систему, где есть лидер – Соединенные Штаты Америки с точки зрения количества оружия, размера армии, активного вмешательства в те или иные процессы в глобальных сообществах, где возникают кризисы. Но что сегодня видит Европа? Россия атакует Восточную Европу, несомненно – Украина является частью Европы.

Соединенные Штаты точно примут решение в пользу Украины. Да, они сегодня находятся в жестком внутреннем противостоянии и будут делать внутреннюю проблематику доминирующей.

Но всё-таки и республиканцы, и демократы чётко понимают, что сегодня вопрос выглядит так: не поддержка Украины или Израиля, а минус инвестиции в репутацию, практически потеря глобального лидерства, что приведет к тому, что мир будет максимально нестабильным, будет много эскалаций, хаоса и на безопасность придется тратить гораздо больше денег.

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Это будет касаться не только южной границы Соединенных Штатов. Различные страны с нестабильными политическими системами будут атаковать Соединенные Штаты различными путями. Поэтому они примут соответствующее решение.

Европа будет увеличивать помощь Киеву

Сегодня есть гораздо более оптимистичный вид Европы. Они четко понимают все риски, которые генерирует Россия, перестали верить в бред – иллюзию, что с Россией можно договориться, вернуться к довоенным отношениям и будут правила, которых Россия будет придерживаться. Они понимают, что для России существование возможно только в состоянии войны. Россия должна атаковать Европу. Если она этого не будет делать, то перестанет существовать в сегодняшнем виде.

Наши европейские партнеры четко фиксируют несколько вещей. Прежде всего Германия четко говорит, что надо, чтобы все партнеры в рамках европейского сообщества существенно нарастили военную помощь Украине. Это важный вопрос выживания европейского типа жизни.

Вчера Жозеп Боррель (верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и обороны – 24 Канал) заявил о том, что совокупная военная поддержка от Европейского Союза для Украины – 21 миллиард, не считая пакетов помощи отдельных государств, которые пока только планируют конкретную цифру. То есть бюджет будет увеличен.

Кроме того, они существенно наращивают инвестиции в военное производство. Rheinmetall говорит, что они уже строят заводы по производству снарядов, понимая интенсивность артиллерийского огня по линии фронта, и что нужно предоставлять Украине все.



Украинцы защищают не только свое государство, но и весь мир от России / Getty Images

Вы говорите о том, что там 30% собираются защищать свои территории. Это немножко не так, я считаю, что не будет 30%. Мобилизационные процессы в странах Европы будут выглядеть совсем по-другому, чем у нас – намного сложнее и намного конфликтнее. Украина, несмотря на нашу внутреннюю дискуссию и сложности, намного более мотивирована, сплочена и готова защищать свою территорию, свои ценности, свои семьи. В отличие от европейских стран.

Почему? Потому что они решили для себя, что войны такого типа не может быть. "Ремарковская" война закончилась на Первой или Второй мировой войне. После этого только войны с помощью спецподразделений. Это не так, но они не перестроятся. И они это также уже осознали.

Поэтому делают следующее: существенно увеличивают инвестиции, формируют различные агентства, ищут нитроцеллюлозу, которая нужна для производства снарядов и так далее. Они пробуют все закупить, все переоценить, что не надо делать запасы на складах и арсеналах, а надо передавать Украине.

Сегодня они информационно и дипломатически полностью разделяют позицию Украины, позицию президента Владимира Зеленского. Кстати, президент уже полтора года четко говорит, что это не какая-то благотворительность, вы нам не просто даете какие-то инструменты, а инвестируете в три вещи:

то, что вы в дальнейшем будете существовать так, как вы хотите существовать;

вы не будете принимать непосредственное участие в масштабной войне, потому что инвестиции в Украину – это о деэскалации, а не об эскалации. Раньше они постоянно говорили, например, что не могут дать дальнобойные ракеты, потому что это якобы приведет к эскалации. Сегодня они понимают, что это о деэскалации;

Россия не является договороспособной страной. С ней мы не договоримся, нет никаких компромиссов, поэтому она должна проиграть, пойти на трансформацию, и только это будет гарантировать нам устойчивый европейский мир.

Ключевым вопросом саммита в Брюсселе, который начался 1 февраля, является выделение 50 миллиардов евро для Украины. Партнеры согласились ежегодно это обсуждать, но насколько я понимаю они не будут соглашаться с предложением Венгрии, когда она ежегодно могла бы ветировать эту помощь?

Помощь мы получим обязательно, здесь нет сомнений, потому что это принципиальное решение. Параллельно с этим происходит переосмысление позиции России в европейских элитах, происходят определенные процессы трансформации Европейского Союза – он становится более жестким.

Важно! 1 февраля стало известно, что в Евросоюзе уже согласовали 50 миллиардов евро помощи для Украины. Речь идет о 17 миллиардах прямой помощи и 33 миллиардах в виде кредитов, которые Киев должен получить в течение 2024 – 2027 годов.

Хорошо, что мы начали диалоги со Словакией, Венгрией – это нормально, потому что это демократические страны. С ними надо вести диалог, учитывая их национальные интересы. Но в целом я вижу более жесткую позицию европейского сообщества в отношении стран, которые занимают особую позицию.

Европейцы четко говорят, что объединились ради каких-то ценностей в рамках определенной концепции, а не просто так. Это же ценностный союз, альянс и поэтому надо придерживаться этих ценностей. Мы (ЕС – 24 Канал) сегодня считаем, что Россия – это огромная, фундаментальная, экзистенциальная угроза существованию нашего общего пространства, поэтому мы инвестируем в Украину и это не какая-то благотворительность.

Мы инвестируем, потому что это инвестиции в наш образ жизни, нашу безопасность, гарантии нашего будущего. Вы или вместе с нами, или примите для себя соответствующие решения. Это достаточно жесткая позиция. Мне кажется, что они постепенно будут трансформировать систему управления, принятия тех или иных коллегиальных решений в рамках ЕС. Европейский Союз становится более жизнеспособным органом.

Учитывая то, что он был очень бюрократизированным, сегодня выглядит более мощным. Поэтому не сомневаюсь, что если они приняли коллегиальное решение поддержать Украину, то им безразличны особые позиции определенных стран. Они будут проводить с ними соответствующую работу, имеют существенные рычаги влияния на Венгрию, гораздо большие, чем кому-то кажется. Виктор Орбан это тоже прекрасно понимает.

Что будет делать Украина? Во-первых, Украина, безусловно, получит помощь. Это макрофинансовая помощь, которая должна стабилизировать наши социальные транспорты, выплаты, наш бюджет. Это гарантии того, что у нас есть деньги, которые будут обеспечивать социальную стабильность в стране, которая воюет уже два года. Это очень важно и это понимают в Европе.

Во-вторых, мы будем дальше вести переговоры. Вы же видели достаточно эффективные переговоры, которые провел премьер Украины Денис Шмыгаль с премьером Словакии Робертом Фицо. Неплохие переговоры. Да, не идеальные, но это уже коммуникация совсем другого уровня.



Фицо и Шмыгаль во время встречи / Телеграм Дениса Шмыгаля

Мы видим начало переговорного процесса на уровне министров иностранных дел и главы Офиса Президента Украины и министра иностранных дел Венгрии. Это также правильная позиция. Украина будет вести переговоры с любой страной. Более того, если она принадлежит к Европейскому Союзу.

Почему именно к Европейскому Союзу? Безусловно, надо вести много переговоров со странами, которые занимают нейтральную позицию относительно войны, потому что это совсем другое информационное, дипломатическое пространство. Если все нейтральные страны поймут природу войны, последствия нейтрального финала войны, поймут, что с России ситуативно можно что-то получить, какой-то коррупционный, маржинальный доход, но с точки зрения среднесрочной стратегии – это крайне невыгодные отношения.

Все это надо объяснять. Но с любой европейской страной диалог всегда принесет нам дополнительные возможности.

Действительно ли Венгрия угрожает нашей территориальной целостности

Мне странно, как одна страна может блокировать решения всех других стран, особенно, когда в Венгрии говорят, что когда Украина якобы проиграет, то они будут претендовать на какую-то часть.

Я не вижу смысла обращать внимание на заявления любых ультраправых или ультралевых партий.

Смотрите, в той же Германии есть партия, которая говорит, что надо закрыть окно помощи Украине. Есть даже ультралевая Сара Вагенкнехт, которая вообще говорит, что надо принять максимально репрессивные решения по Украине. Я бы на это не обращал внимания, потому что всегда есть такие маргинальные партии. Они не имеют существенного электорального влияния, а на хайпе пытаются удержаться на уровне 2 –3%, чтобы пройти в парламент.

Они зарабатывают деньги на хайпе. Безусловно, это не имеет никакого отношения к тому, что на самом деле будет происходить. Стратегически европейские страны, в частности Венгрия, Румыния, Польша, четко уважают суверенные права других стран. Ведь это XXI век, поэтому в этом нет никакого сомнения.



Виктор Орбан / Getty Images

Единственная страна, которая сегодня ломает правила на европейском континенте, – это Россия. Она будет претендовать на уничтожение субъектности и суверенитета не только Украины, и уже откровенно об этом заявляет. Россия будет претендовать на страны Балтии, потому что считает, что это территория ее влияния.

Все прагматично, потому что там есть выход к акватории Балтийского моря и контроль над Северной Европой. Это для них очень важно. Так же они будут считать необходимым вмешиваться в суверенные субъектные позиции, например, Молдовы. Потому что это опять же акватория Черного моря. Для России этот Южный регион – это территории ее доминирования.

Россия, в отличие от других государств, ни разу в истории не инвестировала в развитие своей территории. Она не инвестировала в технологический прогресс, качество жизни и так далее. Россия – это трудовой лагерь одного типа, это всегда экспансия. Они хотят прийти и где-то доминировать. Это саранча.

Прошу прощения за такое сравнение, но это люди, которые не могут обустроить место, где сами живут. Зато хотят прийти на чье-то обустроенное место, ограбить его, вернуть, а потом ждать, пока вы снова все обустроите, накопите ресурсы, чтобы снова прийти и ограбить. Это и есть сущность России. При этом они еще хотят доминировать благодаря накоплению оружия, в частности массового поражения.

Они хотят приходить и вести себя как, например, Сергей Лавров – абсолютно не интеллектуальный человек. Вы же видите, что у него с русским языком. Для меня загадочно, что они даже не умеют владеть русским языком, у них нет словарного запаса, они ничего не понимают, но хотят вести себя нагло на трибунах, например, Совбеза ООН и еще и угрожать эскалацией.

С этим надо заканчивать. Но смотрите, как только заканчивается эра господства России, то это лишь на время, потому что они не перестроятся. Они проиграют войну, но через 10 – 30 лет у них снова появится "лидер", который будет говорить, что надо построить "великую Россию", встать с колен, напомнить, кто здесь "главный". У них это будет постоянно. Почему? Потому что они никогда не инвестируют в саморазвитие.

Но за эти 30 лет будет совсем другая конфигурация в Европе. Будет намного меньше маргинальных ультраправых, ультралевых партий, меньше протестных наступлений. Ну, есть другая проблема – миграционная, но это отдельная тема. Так называемая политика мультикультурализма, которая привела к очень трагическим последствиям в Европе. Россия здесь участвует только как донор, спонсор того, чтобы этой проблемы было больше.

Но тогда будут значительно спокойнее возможности, чтобы урегулировать ряд сложных вопросов, в частности для Европы. Украина будет принимать непосредственное активное участие в этой регуляции. Кроме того, будет играть очень важную роль в обеспечении безопасности для стран демократии и не только на европейском континенте.

О стратегии нового наступления

Сегодня с одной стороны мы имеем заявления американского дипломата Виктории Нуланд, которая говорит о "сюрпризах" для Путина и то, что год будет удачным. С другой стороны есть Министерство обороны, где говорят о нехватке боеприпасов. И еще есть слова главы ГУР Кирилла Буданова, который говорит, что Украина пойдет в наступление. Здесь мы не понимаем, где именно находимся.

Одно не отменяет другое. Госпожа Нуланд абсолютно права, и она приехала посмотреть, что происходит. Это очень важно, чтобы к нам приезжали, смотрели, а когда эти политики возвращаются домой, то чтобы принимали соответствующие решения.

Относительно поставок оружия, Рустем Умеров также прав. Мы с вами знаем, что есть определенные дефициты, прежде всего снарядные. Также хотелось бы иметь больше дальнобойных ракет. И я думаю, что эти дефициты будут как-то решаться.

Почему я говорю как-то? Потому что кое-что будет изготавливаться у нас, что-то будет масштабироваться в совместных производствах с нашими партнерами, что-то дополнительно будет поставляться. В Европе четко осознают, что необходимо существенно увеличивать производство оружия амуниционного типа. Прежде всего снаряды, ракеты, дроны, средства РЭБ. Все это будет увеличиваться, но на текущем этапе есть определенный дефицит.

Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство. Это не проблема, это же война, а не линейное событие. Против нас воюет не какая-то маленькая страна, у которой ограниченный ресурс, а Россия, которую считали масштабной страной с огромным ВПК.

Россия накопила большой объем оружия, а на войну в Украине тратит все, что может найти. Они сделали милитарным 42% федерального бюджета, а я думаю, что и больше. Это только прямые ассигнования на войну, а еще есть опосредованные, региональные – это гораздо больший бюджет.

Все это надо сломать, а для этого нужна объединенная экономика стран Европы, которая должна помогать украинской экономике, а также объединенные военные производства. Поставки отдельных видов оружия должны быть увеличены. Кроме того, надо решить вопрос количества. Ты не можешь воевать количественно против России – ты можешь воевать качеством тех или иных управленческих и технологических решений.

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А если мы говорим о словах Буданова, то он абсолютно прав. Если мы хотим реализовать свои стратегические цели, а это – проигрыш России, то мы не можем постоянно находиться только в обороне. Мне "нравится" эта концепция – "а давайте, вы зайдете в стратегическую оборону".

Я всегда задаю вопрос, будет ли это означать, что когда Украина зайдет в стратегическую оборону, будет накапливать резервы, будет обучать и так далее, то Россия в это время просто будет лежать на диване и ждать? Это же нонсенс, Россия так же будет накапливать ресурс, так же будет провоцировать на тех или иных направлениях, будет атаковать, увеличивать производство ракет, запускать ракеты, дроны и так далее.

Обратите внимание! В интервью The Telegraph глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов предположил, что весной 2024 года Украина пойдет в новое контрнаступление.

То есть стратегия должна быть абсолютно конкретная, о чем говорит господин Буданов. С одной стороны – истощение на определенных направлениях, что происходит сегодня очень эффективно в Донецкой области. Я не буду разбирать детали, об этом надо говорить конкретно с военными, но там идет истощение. Россия концентрирует силы, но нет никакого существенного продвижения, чтобы не говорили россияне. Там идет масштабное уничтожение российских возможностей.

С другой стороны, Буданов говорит о том, что мы должны активно атаковать на разных направлениях. Это нужно, чтобы Россия не могла сконцентрироваться, постоянно искала возможность куда-то подвозить резервы. Для того, чтобы "обвалить" такую их возможность, нам опять же нужны дальнобойные ракеты, которыми мы будем поражать российскую логистику.

Это план, который четко должен фиксировать, что мы не можем стагнировать войну, то есть находиться в одном и том же месте, поэтому надо менять тактику. Стратегия неизменна, а оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия, с возможностями этого оружия уничтожать логистику или накопленные российские резервы.

И эти решения должны быть неожиданными для России – это главное. Россия воюет линейно, накапливает резерв на одном направлении и там постоянно движется. Надо забрать у нее возможность прогнозировать, что будет делать Украина.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте вскоре на сайте 24 Канала.