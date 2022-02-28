Новое "обращение" Anonymous оказалось фейком

Хакеры группы Anonymous записали видеообращение к Путину с анонсом нового мощного киберудара. К сожалению, оно оказалось фейком.

Об этом заявили в Минцифре. Речь идет об обращении хакерской группы Anonymous, в котором они якобы угрожали россиянам.

Больше об этом В сети распространили видео с обещанием Anonymous разорить счета россиян и направить их Украине

Редакция 24 канала извиняется, что ввели вас в заблуждение. Однако верим, что диджитал-гении примут это во внимание и, возможно, сделают этот фейк реальностью.

Заметим, что хакеры Anonymous продолжают вести информационную войну против России. Ранее им удалось "положить" сразу несколько пропагандистских СМИ. Также хакеры Anonymous положили сайты Кремля и еще 4 госструктур России, правительственный сайт Чечни и минобороны Беларуси.

Реакция Anonymous

Настоящие Anonymous тоже опровергли видео, появившееся от их имени:

Фейк Anonymous, который утверждает, что 3 марта мы украдем деньги у граждан России и отправим их в Украину. Это неправда. Anonymous не будет нападать на людей!

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