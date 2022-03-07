Решаем будущее континента своим сопротивлением, – новое обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский утром 7 марта снова обратился к украинцам. Он подчеркнул, что украинцы никогда не хотели этой войны, но сейчас, защищаясь, вынуждены решать будущее континента своим сопротивлением.

В Украине сейчас решается, станет ли еще кто-то в Европе жертвой такой же российской агрессии. По словам Зеленского, с этим соглашаются мировые лидеры.

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Будущее континента решаем мы своим сопротивлением, и наши друзья – своей помощью,

– подчеркнул президент.

Нужны новые санкции

Зеленский снова говорил по телефону с партнерами: президентами Польши и Франции Анджеем Дудой и Эммануэлем Макроном, премьерами Великобритании и Италии Борисом Джонсоном и Марио Драги, главой правительства Индии Моди.

Президент отметил, что получил сильные сигналы. Тезисы абсолютно логичны: если Россия не отказалась от вторжения и продолжает агрессию, нужны новые санкции. Например, бойкот российского экспорта, импорта и отказ от их нефти.

"Это можно называть эмбарго, а можно просто моралью – когда отказываешься давать деньги террористу", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что действовать надо решительнее. Если кто-то теряет рассудок, то должен забыть о коммерции.

По словам лидера, успех украинской армии, воля народа и принципиальность санкций – это путь к миру.

Террор России

Зеленский напомнил, что ночью оккупанты ударили по Николаеву из реактивных систем залпового огня. Россияне били по спальным районам Харькова. Это не имеет никакого военного смысла – просто террор. Оккупанты держат в заложниках жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля.

Однако скоро они получат наказание. Враг устал и деморализован. Президент отметил, что они пришли на нашу землю искать то, чего здесь никогда не было.

Должны закрыть небо

Зеленский спросил у ЕС и НАТО, сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной.

Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения – очищения неба. Либо силой, которая у вас есть, либо вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам нужную силу,

– подчеркнул глава государства.

Политик пояснил, что эту помощь НАТО должна предоставить не Украине, а прежде всего – себе, чтобы доказать, что человечность одержит победу.

Восстановление Украины и пакет помощи

Правительство уже работает над тем, как будут восстанавливать Украину после победы. Постараются организовать это так, чтобы процесс был быстрый.

Уже создали специальный пакет помощи бизнесу и работникам. Все это – на время военного положения и еще минимум на год после его завершения.

ФЛП первой и второй категории полностью освободили от ЕСВ, третьей группы – от уплаты ЕСВ за наемных работников, которых призвали в ВСУ и тероборону.

Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия.

Отсрочили уплату налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить.

Зеленский поблагодарил всех предпринимателей, которые продолжили работать и функционировать.

Платить зарплату людям, даже если компания не работает так как раньше, – это защищать Украину,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что проиндексированные пенсии уже у людей, а зарплаты бюджетникам платят так, как и должно быть.

Миллионы способов бороться

Зеленский отметил, что украинцев – миллионы, а значит есть миллионы способов бороться за свое будущее, государство, свободу, флаг. Под желто-голубым мы побеждали на Олимпиадах. Этот флаг мы разворачивали и в космосе, и в Антарктиде. Под флагом украинские спасатели, пожарные, миротворцы и другие приходили на помощь Турции, Греции, Израилю, Грузии, Афганистану, Черногории, Индии, Италии, Конго и многим другим странам мира.

Чего мы никогда не делали под этим флагом? Не нападали на другие страны, не захватывали чужие земли, не убивали мирных людей... Поэтому на нашем флаге нет крови, нет и никогда не будет черных пятен, никаких свастик,

– заявил Зеленский.

Он подытожил, что украинский флаг – это земля – мирная, плодородная и без танков, и это небо – мирное, чистое и без ракет. Так было и будет в дальнейшем.

Смотрите видеообращение Зеленского:

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