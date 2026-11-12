В Украине вновь ограничили скорость работы Starshield: перебои со связью мешают сбивать дроны

Скорость военной связи Starshield вдоль фронта и на оккупированных территориях снизили до 161 километра на час. Из-за этого украинские дроны теряют способность сбивать российские реактивные Shahed.

20:19, 12 ноября Зеленский обсудил с Рютте проблемы со системой Starshield и ПВО Президент Украины подчеркнул угрозу, связанную с искусственными ограничениями связи и нехваткой противоракет. Марк Рютте подтвердил готовность предоставить ракеты PAC-2 и PAC-3. источник 19:36, 12 ноября SpaceX опровергла введение новых ограничений для Starshield В компании назвали заявления украинской стороны ложными, отметив, что никаких изменений в условиях предоставления услуг не происходило. Заявление представители компании передали изданию Ars Technica. 18:35, 12 ноября Более 100 конгрессменов потребовали возобновить работу Starshield Двухпартийная группа из 105 законодателей призвала администрацию США и SpaceX немедленно выяснить причины сбоев и восстановить полный доступ. Конгрессмены подчеркнули, что ограничение связи играет на руку России. источник 16:20, 12 ноября Еврокомиссия призвала снять ограничения на связь для ВСУ В Европейской комиссии назвали сбои в работе военной системы недопустимыми и призвали срочно восстановить полноценное функционирование системы. 16:01, 12 ноября В Украине зафиксировали превышение скорости Starshield до 161 км/ч Украинские военные обнаружили искусственное ограничение работы терминалов на линии фронта и на оккупированных территориях. Из-за этого перехват высокоскоростных беспилотников противника стал невозможен. источник

Украинские Силы обороны вновь столкнулись с системными сбоями в работе системы спутниковой связи Starshield. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Ирландии.

Угроза для перехвата воздушных целей

Установленный лимит скорости в 161 километр в час блокирует перехват российских реактивных ударных беспилотников. Как подчеркнул эксперт по вооружению Иван Киричевский в эфире 24 Канал, эти проблемы непосредственно наносят ущерб противовоздушной обороне, однако отказаться от системы Украина не может из-за отсутствия полноценного дублирования.

Международная реакция и позиция союзников

На фоне дефицита средств ПВО Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Глава Альянса выразил готовность помочь Украине ракетами-перехватчиками PAC-2 и PAC-3 для защиты от российской баллистики.

В то же время в Соединенных Штатах 105 членов двухпартийной конгрессской группы по вопросам Украины направили официальное обращение в Белый дом и компанию SpaceX. Конгрессмены требуют полного отчета о причинах блокировки и немедленного снятия искусственных барьеров.