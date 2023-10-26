Строит гостиницу в Буковеле: ГБР сообщило еще одно подозрение скандальному военкому Ровненщины

Государственное бюро расследований сообщило еще одно подозрение руководителю Ровненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он имеет, среди прочего, незадекларированный дом и строит гостиницу в Буковеле.

Речь идет о недвижимости в Буковеле, Ивано-Франковске и возле Яремче. Ранее ему вручили подозрение за издевательство над подчиненным.

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Областному военкому Ровненщины объявили новое подозрение

Чиновник, который в июле (2023 года – 24 Канал) избил подчиненного, еще и "забыл" задекларировать состояние на 46 миллионов гривен,

– заявили в ГБР.

В ведомстве объяснили, что должностное лицо не декларировало недвижимость и землю более чем на 46,6 миллиона гривен. В частности, в ГБР установили, что глава областного ТЦК и СП:

владеет домом на 280 квадратных метров в селе Поляница, что в зоне Буковеля;

на соседнем участке строил отель в формате роскошного "коттеджного городка" на 500 квадратных метров;

имеет дачу площадью 316 квадратных метров возле Яремче, где есть домашний бильярд и пруд, где военком разводил элитные виды рыбы;

также имеет три квартиры в Ивано-Франковске общей площадью почти 200 квадратов и два гаража.

В ГБР говорят, что по документам все имущество принадлежит тете-пенсионерке военкома и постороннему доверенному лицу. Однако именно чиновник причастен к недвижимости, ведь по телефону и в переписке принимал решение о строительстве, говорил о стоимости объектов при покупке, договаривался об оформлении бумаг на подставных лиц.

Именно поэтому руководителю Ровненского областного ТЦК и СП Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении по факту незаконного обогащения. В статье говорится о приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 60 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

Кстати, по одному из адресов военкома ГБР нашло и изъяло квадрокоптер, который украинские военные используют на передовой. Его происхождение ГБР будет изучать в ходе досудебного расследования.

Собственность военкома, обнаруженная работниками ГБР

Где находится военком

В Государственном бюро расследований сообщили, что руководителя областного военкомата отстранили от служебных обязанностей. Он находится под стражей без возможности внесения залога.

Военный подавал апелляцию, чтобы обжаловать меру пресечения и восстановиться в должности, однако его ходатайство отклонили,

– объяснили в ГБР.

Если вину военкома докажут, то ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

Военком летом избил подчиненного