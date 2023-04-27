Сбежавшие в Россию предатели: кого Медведчук набрал в свое новое "движение" – "Схемы"

Виктор Медведчук после обмена решил продолжить свою "политическую деятельность" в России. В свое "движение" "Другая Украина" он набрал беглецов из Украины.

Об этом говорится в новом расследовании "Схем". Медведчук начал вести свой проект "Другая Украина" в конце января 2023 года.

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Что известно о "движении" Медведчука

В соцсетях спикеры Медведчука повторяют или дополняют месседжи российской пропаганды, которые подхватывают и цитируют подконтрольные Кремлю медиа.

К примеру, Украиной руководят "сумасшедшие нацистские бандиты", пытающиеся навязать "сатанизм и беспредел", а Владимир Зеленский развязал "священную войну", "осквернив Киево-Печерскую лавру".

Журналисты установили, что к политическому движению Медведчука присоединились лица, обвиняемые в Украине по тяжким уголовным статьям.

Кто присоединился к проекту Медведчука

К "движению" Медведчука присоединился Владимир Скачко, обвиняемый по части второй статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Скачка с марта 2019 года разыскивает Служба безопасности Украины. В Офисе генпрокурору сообщили "Схемам", что "обвиняемый находится на территории России в Москве".



Владимир Скачко / Скриншот

Еще один спикер – "политический эксперт" Юрий Дудкин. В 2021 году он получил подозрение по статьям государственной измены и нарушения равноправия граждан.

Его дело рассматривают "заочно". По данным Офиса генпрокурора, в июне 2022-го 62-летний Дудкин уехал из Украины. "Схемы" выяснили, что он выехал в направлении Польши через пункт пропуска "Рава Русская" 7 июня 2022 года.



Юрий Дудкин / Скриншот

В "Другой Украине" присоединился и бывший украинский "журналист" Денис Жарких. По информации источников журналистов "Схем" в одном из правоохранительных органов, Жарких пересек украинско-словацкую границу в сентябре 2022 года. Пограничная служба не дала ответа на вопрос, на каких основаниях 55-летнему Жарких разрешили уехать во время военного положения.

Денис Жарких / Скриншот

Андрей Мишин, в последнее десятилетие работавший на Медведчука, в январе 2023 года бежал в Россию и также присоединился к "Другой Украине"

О своем побеге через Польшу и Беларусь Мишин сам рассказал российским СМИ – вроде бы испугался украинских спецслужб. В 2013 он был спикером женского политического клуба "Украинского выбора", посещал эфиры его пророссийских телеканалов как эксперт. Пограничная служба не дала ответа на вопрос, на каких основаниях 57-летнему Мишину разрешили пересечь границу во время военного положения.



Андрей Мишин / Скриншот

К "Другой Украине" также присоединились: политолог Александр Потемкин (в 2021 году предлагал Владимиру Зеленскому отдать власть Виктору Медведчуку, точное местонахождение неизвестно), журналист Олег Ясинский (находится в Чили, критик декоммунизации в Украине), Елена Броницкая (агитировала прививаться по-русски и нахваливала Медведчука, точное местонахождение неизвестно), Павел Карназицкий (белорус, депортированный из Украины за антиукраинские материалы), Александр Дудчак (политтехнолог с российским паспортом, местонахождение неизвестно), Кирилл Молчанов (35-летний политтехнолог, местонахождение неизвестно), Руслан Коцаба (обвиняемый в Украине в государственной измене находится в США, каким образом удалось уехать – неизвестно).

Также спикерами "Другой Украины" стали два депутата городских советов: Богдан Гиганов (депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ, признал, что сбежал из Украины), Максим Невинчанный (депутат Николаевского горсовета от ОПЗЖ, местонахождение неизвестно).