Новое правительство Черногории готовится присоединить страну ко всем пакетам санкций против России

На международной арене у Украины появляется новый союзник. Поддержать Украину в борьбе с российскими захватчиками готова Черногория.

К власти в Черногории пришло новое проевропейское правительство. Новые парламентарии готовы изменить вектор не только развития, но и дипломатическую деятельность своей страны.

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Черногория присоединится к санкциям против России

Как заявил министр внешних дел Черногории Ранко Кривокапич, его страна активно готовится к тому, чтобы присоединиться ко всем антироссийским санкциям, которые вводит Европа. Также он анонсировал увеличение поддержки Украины по всем направлениям.

Как и в каждом великом историческом деле, речь идет не только о политике и прагматике. Гораздо больше, чем это – чувство общих ценностей и сильные эмоции к страданиям украинского народа,

– подчеркнул глава МИД Черногории.

Новое правительство в Черногории своим ключевым заданием ранее определяло проведение необходимых реформ для того, чтобы страна стала членом Европейского Союза.

Санкции против России: последние события

Европейский Союз готовится ввести эмбарго на российскую нефть в 6 пакете санкций. От такого кардинального шага на время будет позволено удержаться трем странам: Венгрии, Словакии и Чехии.

Нефтяное эмбарго станет для России очень болезненным ударом. По предварительным расчетам, оккупанты готовятся сократить добычу сырья на 20%.

Ввести новые ограничения на Россию готовы и Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил президент Джо Байден. США будут готовы озвучить свои последующие шаги после того, как Европа примет 6 пакет санкций. Байден заявил, что Штаты открыты для новых предложений, которые помогут сдержать россиян в войне против Украины.

Новые ограничения на Россию наложила Великобритания. В частности, речь идет о полном запрете экспорта услуг и замораживании активов пропагандистов. В общем, новые санкции касаются российского медиарынка, который очень зависим от британцев. Общий список наложенных ограничений состоит из 63 пунктов.

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