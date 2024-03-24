Сейчас появилось предположение, что оккупанты уже готовятся к новому большому наступлению. В эксклюзивном интервью 24 Каналу российский правозащитник Марк Фейгин сказал, почему Путин медлит с новым наступлением и когда может его начать.

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"Мне кажется, что до так называемых "выборов" Путин не решился пойти в наступление на одном направлении, ведь боялся потерпеть поражение. Однако теперь после перевыборов, вероятно, может произойти новое большое наступление России", – предположил Фейгин.

Что способствует продвижению врага

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские воины, возможно, будут продолжать наступательные действия с целью дестабилизации ситуации на украинской линии обороны весной 2024 года. Также оккупанты якобы готовятся к большому наступлению летом.

К слову, зимнее наступление врага до сих пор продолжается. Едва ли не единственный успех, которого удалось достичь россиянам, – захват Авдеевки. Для этого оккупантам понадобилось аж 4 месяца, 15 – 16 тысяч солдат и несколько сотен единиц техники.

Важно даже не те небольшие населенные пункты, которые удалось оккупировать, в частности, Авдеевку, а то, что есть проблемы с военной поддержкой Украины со стороны союзников. Если бы помощь поступала бесперебойно и не было дефицита боеприпасов, то этого бы не произошло с такой динамикой,

– подчеркнул российский правозащитник.

По его словам, продвижению российских захватчиков вообще можно было бы избежать, если бы Украина вовремя и в достаточном количестве получала оружие от партнеров.

"Россиянам легче осуществлять наступательные действия из-за дефицита у Вооруженных Сил Украины боеприпасов и средств дальнобойного поражения", – добавил Фейгин.

Что известно о "новом наступлении" россиян