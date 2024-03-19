Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он предположил, куда Россия может направить основные силы.
Обратите внимание Россияне имеют задачу номер один: Свитан объяснил изменения на фронте
"Еще с 2014 года понятно, что россияне пытаются масштабно наступать примерно в конце августа. Россияне имеют большую проблему, им нужны чистые поля, поэтому осуществляют наступление в конце лета. Думаю, что раньше августа они не начнут", – отметил военный эксперт.
Подготовка россиян к наступлению
Стратегия россиян прописана в их конституции. Враг вписал в свою конституцию четыре украинские области, в частности, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую, и Автономную Республику Крым.
Сначала оккупанты будут пытаться дойти до административных границ Луганской области, далее – Донецкой и Запорожской, а затем Херсонской.
Это все прописано в конституции, поэтому будет главной задачей оккупационной армии. С точки зрения российских захватчиков, основная задача – "восстановление территориальной целостности России",
– сказал Свитан.
Во время выполнения боевых задач есть так называемые этапы – накопления, подготовки, развертывания войск, выполнения боевых задач. Сейчас заканчивается зимняя военная операция россиян.
"Уже уменьшается количество работы российских войск на разных направлениях, и в течение нескольких недель операция перейдет в режим локальных операций тактического уровня. Далее снова начнется этап накопления, который продлится минимум 3 – 4 месяца, а иногда до 6 месяцев", – добавил военный эксперт.
Ситуация на фронте
- За прошедшие сутки произошло 61 боевое столкновение. Активнее всего оккупанты атакуют на Бахмутском и Авдеевском направлении.
- Сейчас на повестке дня вопрос строительства оборонительных рубежей.
- В то же время после перевыборов Владимир Путин пытается создать информационные условия для затяжной войны в Украине. Кремль создает иллюзию, что на оккупированных территориях якобы за диктатора "отдали голоса" большинство населения.