Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он предположил, куда Россия может направить основные силы.

Обратите внимание Россияне имеют задачу номер один: Свитан объяснил изменения на фронте

"Еще с 2014 года понятно, что россияне пытаются масштабно наступать примерно в конце августа. Россияне имеют большую проблему, им нужны чистые поля, поэтому осуществляют наступление в конце лета. Думаю, что раньше августа они не начнут", – отметил военный эксперт.

Подготовка россиян к наступлению

Стратегия россиян прописана в их конституции. Враг вписал в свою конституцию четыре украинские области, в частности, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую, и Автономную Республику Крым.

Сначала оккупанты будут пытаться дойти до административных границ Луганской области, далее – Донецкой и Запорожской, а затем Херсонской.

Это все прописано в конституции, поэтому будет главной задачей оккупационной армии. С точки зрения российских захватчиков, основная задача – "восстановление территориальной целостности России",

– сказал Свитан.

Во время выполнения боевых задач есть так называемые этапы – накопления, подготовки, развертывания войск, выполнения боевых задач. Сейчас заканчивается зимняя военная операция россиян.

"Уже уменьшается количество работы российских войск на разных направлениях, и в течение нескольких недель операция перейдет в режим локальных операций тактического уровня. Далее снова начнется этап накопления, который продлится минимум 3 – 4 месяца, а иногда до 6 месяцев", – добавил военный эксперт.

Ситуация на фронте