Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він припустив, куди Росія може спрямувати основні сили.

Зверніть увагу Росіяни мають завдання номер один: Світан пояснив зміни на фронті

"Ще з 2014 року зрозуміло, що росіяни намагаються масштабно наступати приблизно наприкінці серпня. Росіяни мають велику проблему, їм потрібні чисті поля, тому здійснюють наступ наприкінці літа. Думаю, що раніше серпня вони не почнуть", – зауважив військовий експерт.

Підготовка росіян до наступу

Стратегія росіян прописана у їхній конституції. Ворог вписав у свою конституцію чотири українські області, зокрема, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську, та Автономну Республіку Крим.

Спершу окупанти намагатимуться дійти до адміністративних кордонів Луганської області, далі – Донецької та Запорізької, а потім Херсонської.

Це все прописано у конституції, тому буде головним завданням окупаційної армії. З погляду російських загарбників, основне завдання – "відновлення територіальної цілісності Росії",

– мовив Світан.

Під час виконання бойових завдань є так звані етапи – накопичення, підготовки, розгортання військ, виконання бойових завдань. Зараз закінчується зимова військова операція росіян.

"Вже зменшується кількість роботи російських військ на різних напрямках, й протягом кількох тижнів операція перейде у режим локальних операцій тактичного рівня. Далі знову розпочнеться етап накопичення, який триватиме мінімум 3 – 4 місяці, а іноді до 6 місяців", – додав військовий експерт.

Ситуація на фронті