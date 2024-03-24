Зараз з'явилося припущення, що окупанти вже готуються до нового великого наступу. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу російський правозахисник Марк Фейгін сказав, чому Путін зволікає з новим наступом та коли може його розпочати.

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"Мені здається, що до так званих "виборів" Путін не наважився піти у наступ на одному напрямку, адже боявся зазнати поразки. Однак тепер після перевиборів, ймовірно, може відбутися новий великий наступ Росії", – припустив Фейгін.

Що сприяє просуванню ворога

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські вояки, можливо, продовжуватимуть наступальні дії з метою дестабілізації ситуації на українській лінії оборони навесні 2024 року. Також окупанти буцімто готуються до великого наступу влітку.

До слова, зимовий наступ ворога досі триває. Чи не єдиний успіх, якого вдалося досягти росіянам, – захоплення Авдіївки. Для цього окупантам знадобилося аж 4 місяці, 15 – 16 тисяч солдатів та кілька сотень одиниць техніки.

Важливо навіть не ті невеликі населені пункти, які вдалося окупувати, зокрема, Авдіївку, а те, що є проблеми з військовою підтримкою Україну з боку союзників. Якби допомога надходила безперебійно й не було дефіциту боєприпасів, то цього б не сталося з такою динамікою,

– наголосив російський правозахисник.

За його словами, просуванню російських загарбників взагалі можна було б уникнути, якби Україна вчасно та у достатній кількості отримувала зброю від партнерів.

"Росіянам легше здійснювати наступальні дії через дефіцит у Збройних Сил України боєприпасів та засобів далекобійного ураження", – додав Фейгін.

Що відомо про "новий наступ" росіян