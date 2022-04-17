Новое руководство "операции" не хочет рисковать, – российский политолог о новом наступлении РФ

Анонсированное новое наступление россиян на Восток так и не началось в масштабных атаках, хотя до 9 мая остается меньше времени. Очевидно, в России все же не хотят настолько рисковать.

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал российский оппозиционный политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, дает заднюю само новое руководство войны России в Украине.

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Пафос вокруг даты 9 мая снижается, – Орешкин

Орешкин объяснил, что для того, чтобы успешно вести атаку, нужно иметь, как минимум, 5-кратное преимущество в живой силе и технике. Мол, россияне могут просто сжечь собственные ресурсы в необоснованном наступлении и потом уже делать будет нечего.

Думаю, Кремль хотел бы, конечно, наступать, но новое военное руководство "операции", наверное, не хочет рисковать,

– допустил политолог.

Он также отметил, что новый руководитель Александр Дворников изо всех сил пытается подтянуть ресурсы, а это значит, что до 9 мая оккупанты могут и не успеть. Именно поэтому возможно они и отодвинут запланированные "победные" действия, потому что риск слишком велик.

Можно элементарно не собрать ресурсы на 3 волну наступления. Достаточно снижается риторический пафос вокруг этой даты – 9 мая. "Победобесие" идет на второй план. По вынужденному сценарию российские вооруженные силы просто вынуждены накапливать ресурсы. Дмитрий Орешкин Российский оппозиционный политолог

В то же время, в случае масштабной атаки на восток Украины не факт, что россияне выиграют, потому что время работает в пользу Украине тоже, считает Орешкин. "Они не совсем идиоты. Понимают, что вторую волну нужно готовить гораздо лучше. Вопрос в том, есть ли из чего ее готовить", – подчеркнул он.