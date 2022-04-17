Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний політолог Дмитро Орешкін. За його словами, дає задню саме нове керівництво війни Росії в Україні.

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Пафос навколо дати 9 травня понижується, – Орешкін

Орешкін пояснив, що для того, щоб успішно вести атаку потрібно мати, як мінімум, 5-кратну перевагу у живій силі та техніці. Мовляв, росіяни можуть просто спалити власні ресурси у необґрунтованому наступі й потім уже робити не буде що.

Думаю, Кремль хотів би, звісно, наступати, але нове військове керівництво "операції", напевне, не хоче ризикувати,

– припустив політолог.

Він також зауважив, що новий керівник Олександр Дворніков зі всіх сил намагається підтягнути ресурси, а це означає, що до 9 травня окупанти можуть і не встигнути. Саме тому можливо вони і відсунуть заплановані "переможні" дії, тому що ризик занадто великий.

Можна елементарно не зібрати ресурсів на 3 хвилю наступу. Доволі понижується риторичний пафос навколо цієї дати – 9 травня. "Побєдобєсіє" йде на другий план. За вимушеним сценарієм російські збройні сили просто вимушені накопичувати ресурси. Дмитро Орешкін Російський опозиційний політолог

Водночас у разі масштабної атаки на схід України не факт, що росіяни виграють, тому що час працює на користь України теж, вважає Орешкін. "Вони не зовсім ідіоти. Розуміють, що другу хвилю треба готувати значно краще. Питання у тому, чи є з чого її готувати", – наголосив він.