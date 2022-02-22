Новое вторжение России в Украину может состояться в ближайшие дни или часы, – Джонсон
22 февраля 2022 , 01:15Читати новину українською
Борис Джонсон заявил, что новое вторжение России в Украину может произойти в ближайшие дни или часы. Неутешительный прогноз премьер-министр Великобритании сделал во время разговора с Владимиром Зеленским.
Джонсон заявил, что Великобритания рассмотрит вопрос о дальнейшей оборонной поддержке Украины. Кроме того, политик говорил о санкциях для России.
Заметьте Признание боевиков и реальность войны: что это даст Путину
Премьер-министр (Джонсон – 24 канал) сказал президенту Зеленскому: есть реальная возможность, что вторжение состоится в ближайшие часы или дни,
– говорится в сообщении.
Джонсон заверил: Великобритания уже подготовила санкции против людей, нарушающих территориальную целостность Украины. Ограничения уже скоро вступят в силу.Примите во внимание! Джонсон прервал свой брифинг для срочного телефонного разговора с Зеленским.
Джонсон о нарушении международного права
- Владимир Путин 21 февраля цинично "признал" боевиков на Донбассе. Джонсон заявил, что подобные действия России являются нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины.
- По словам британского политика, российская сторона фактически откровенно отказалась от минских договоренностей. Джонсон заметил: это зловещий знак.
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