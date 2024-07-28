"Россия выиграет, а Украина никогда не будет в ЕС и НАТО": Орбан возмутил рядом дерзких заявлений

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отличился рядом циничных заявлений, в которых отслеживается вся палитра его приверженности к Кремлю. По мнению одиозного политика, руководство России "гиперрациональное" и якобы предвидит все наперед.

Он цинично похвалил страну-агрессора в ее способности адаптироваться к введенным санкциям. Конечно, что не обошлось и без негативных высказываний в сторону Украины.

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Что снова заявил Орбан

Как пишет CNN, одиозный венгерский премьер утверждает о смещении глобальной власти от "иррационального" Запада в сторону Азии и России. "В ближайшие десятилетия, а возможно, и века, Азия станет доминантным центром мира", – уверяет Орбан.

В то же время глава венгерского правительства назвал Китай, Индию, Пакистан и Индонезию будущими великими державами мира. Он жалуется, что страны Запада якобы оттолкнули от себя Россию и подтолкнули ее в вышеупомянутый "блок" государств.

Более того, премьер Венгрии говорит, что в отличие от "слабости" Запада, позиция России в мировых делах является рациональной и предсказуемой, отметив, что страна проявила экономическую гибкость, адаптируясь к западным санкциям после аннексии Крыма в 2014 году.

Виктор Орбан также заявил, что Россия приобрела влияние во многих частях мира, ущемляя права ЛГБТК+. "Самая сильная международная привлекательность российской "мягкой силы" - это ее противодействие ЛГБТК", – объясняет он.

Издание отмечает, что и как всегда, Орбан уверен, что Украина никогда не станет членом Европейского Союза или Североатлантического альянса, поскольку у европейцев якобы "не хватит на это денег".

ЕС должен отказаться от своей идентичности как политического проекта и стать экономическим и оборонным проектом,

– заявил венгерский премьер.

К слову, накануне Орбан заявил, что поляки "ведут самую лицемерную политику во всей Европе", потому что якобы "бесстыдно ведут бизнес" с Россией. В Варшаве недовольны из-за подобной риторики главы венгерского правительства, поскольку именно его и считают сторонником Кремля.