Новое отравление "Новичком" в Великобритании: появилась реакция Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй впервые отреагировала на новый случай отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

4 июля стало известно о новом случае отравления "Новичком".

Читайте также: Как "Новичок" попал в организм пары из Эймсбери: версия эксперта по химическому оружию

Неподалеку от Солсбери в британском городке Эймсбери этой веществом отравились еще два человека: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Доун Стерджеcc.

На новый случай отравления "Новичком" отреагировала премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

Конечно, мы глубокого обеспокоены видеть еще двух людей, подвергшихся воздействию "Новичка" в Великобритании. Полиция, я уверена, перевернет каждый камень в ходе расследования,

– заявила Мэй во время визита в Берлин.



Тереза Мэй прокомментировала новый случай отравления "Новичком"