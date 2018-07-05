Новое отравление "Новичком" в Великобритании: появилась реакция Терезы Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй впервые отреагировала на новый случай отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".
4 июля стало известно о новом случае отравления "Новичком".
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Неподалеку от Солсбери в британском городке Эймсбери этой веществом отравились еще два человека: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Доун Стерджеcc.
На новый случай отравления "Новичком" отреагировала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Конечно, мы глубокого обеспокоены видеть еще двух людей, подвергшихся воздействию "Новичка" в Великобритании. Полиция, я уверена, перевернет каждый камень в ходе расследования,
– заявила Мэй во время визита в Берлин.
Тереза Мэй прокомментировала новый случай отравления "Новичком"