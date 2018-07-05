Нове отруєння "Новічком" у Великобританії: з'явилась реакція Терези Мей

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вперше відреагувала на новий випадок отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

4 липня стало відомо про новий випадок отруєння "Новічком".

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Неподалік від Солсбері у британському містечку Еймсбері цієї речовиною отруїлося ще двоє осіб: 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Доун Стерджеcc.

На новий випадок отруєння "Новічком" відреагувала прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

Звичайно, ми глибокого стурбовані бачити ще двох людей, які піддалися впливу "Новічка" у Великій Британії. Поліція, я впевнена, переверне кожен камінь під час розслідування,

– заявила Мей під час візиту до Берліна.



Тереза Мей прокоментувала новий випадок отруєння "Новічком"