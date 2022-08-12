В Пентагоне заявили, что не передавали Украине оружие для ударов по Крыму

Украина не получала от Соединенных Штатов Америки оружие для ударов по оккупированному Крыму. В США "не имеют ничего", чтобы говорили, что удар по аэродрому "Саки" нанесли ракетами.

США не предоставляли Украине ничего, чем можно было ударить по Крыму

О том, что США не давали Украине оружие для удара по Новофедоровке, заявил во время закрытого брифинга чиновник Пентагона на условиях анонимности. Об этом сообщает корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш и Джефф Селдин.

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В сообщении обоих журналистов говорится, что США "не предоставляли Украине ничего, что они могли бы использовать для удара по Крыму".

Но в конце концов это украинская война, и именно украинцы выбирают свои цели,

– цитирует Ярыш чиновника из США.

Как написал Джефф Селдин, высокопоставленный чиновник Пентагона добавил, что Соединенные Штаты "не имеют ничего, чтобы указывало", что удар по аэродрому был осуществлен ракетами.

Корреспондент Foreign Policy Джек Дойч написал, что американские военные считают, что россия потеряла несколько истребителей, бомбардировщиков и комплектов оружия.

Что известно о взрывах в Новофедоровке

Во вторник, 9 августа, появилась информация о мощных взрывах на авиабазе российских оккупантов в Крыму. Взрывы произошли на аэродроме "Саки", откуда взлетали российские истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.

Украина официально не признавала ответственность за произошедшее в оккупированном Крыму. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что на аэродроме сдетонировал склад артиллерийских боеприпасов.

Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявлял, что на момент взрывов в Саках находились 13 Су-30СМ, 12 Су-24МР, 6 вертолетов и 1 Ил-76.

По разным данным, было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиации. Опираясь на разные источники, Forbes подсчитал, что перед взрывами на аэродроме возле Новофедоровки в общей сложности находилась российская авиатехника общей стоимостью около 650 – 850 миллионов долларов.

Согласно исследованиям CNN, инцидент на аэродроме "Саки" может являться наибольшей потерей военной авиации россии за один день со времен Второй мировой войны.

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