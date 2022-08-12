США не надавали Україні нічого, чим можна було вдарити по Криму

Про те, що США не давали Україні зброю для удару по Новофедорівці, заявив під час закритого брифінгу високопосадовець Пентагону на умовах анонімності. Про це інформує кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш і Джефф Селдін.

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У повідомленні обох журналістів йдеться, що США "не надавали Україні нічого, що вони могли б використати для удару по Криму".

Але зрештою, це українська війна, і саме українці вибирають свої цілі,

– цитує Яриш чиновника із США.

Як написав Джефф Селдін, високопосадовець Пентагону додав, що Сполучені Штати "не мають нічого, щоб вказувало", що удар по аеродрому було здійснено ракетами.

Кореспондент Foreign Policy Джек Дойч написав, що американські військові вважають, що росія втратила декілька винищувачів, бомбардувальників і комплектів зброї.

Що відомо про вибухи в Новофедорівці

У вівторок, 9 серпня, з'явилася інформація про потужні вибухи на авіабазі російських окупантів у Криму.Вибухи сталися на аеродромі "Саки", звідки злітали російські винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

Україна офіційно не визнавала відповідальність за те, що сталося в окупованому Криму. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що в аеродромі здетонував склад артилерійських боєприпасів.

Позаштатний радник глави Офісу Президента Олексія Арестовича заявляв, що на момент вибухів в Саках перебували 13 Су-30СМ, 12 Су-24МР, 6 гелікоптерів та 1 Іл-76.

За різними даними, було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіації. Опираючись на різні джерела, Forbes підрахував, що перед вибухами на аеродромі біля Новофедорівки загалом перебувало російської авіатехніки загальною вартістю близько 650 – 850 мільйонів доларів.

Згідно з дослідженнями CNN, інцидент на аеродромі "Саки" може бути найбільшою втратою військової авіації росії за один день з часів Другої світової війни.

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