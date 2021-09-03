Нового посла США в Украине до сих пор не назначили из-за "Северного потока-2", – Хербст

По мнению Джона Хербтса, совместное заявление Джо Байдена и Ангелы Меркель относительно российского "Северного потока-2" стало катастрофой. Из-за этого затормозился процесс назначения послов во многих странах, в том числе и в Украине.

Почему посла до сих пор не назначили

Посол США в Украине в 2003 – 2006 годах объяснил, что с избранием новой американской администрации надо много времени на утверждение послов разных стран. В то же время он надеется, что посла в Украине назначат до конца 2021 года.

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Есть еще одна сложность в этом контексте. Я соглашаюсь с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе, что решение Байдена по "Северному потоку-2" было катастрофой для Соединенных Штатов и для Европы также,

– заявил дипломат.

Именно из-за этого неудачного решения, по его словам, сенатор Круз затормозил назначение послов во многие страны. Соответственно – не удалось быстро назначить американского посла в Украине.

Что нужно знать о после США в Украине

В мае 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп уволил с должности посла США в Украине Мари Йовановича. Республиканец обвинил дипломата в противодействии его политике.

С тех пор в Украине работают временные поверенные в делах США, а нового посла не назначали уже более 2 лет.

В конце июля поверенный в делах США Джордж Кент заявил, что процесс отбора посла еще продолжается. Однако имя кандидата объявят уже в ближайшее время. Американский подчеркивал, что дипломата выберут с опытом работы в международной политике.