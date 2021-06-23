Известный тележурналист, – СМИ назвали имя нового представителя Зеленского

По состоянию на 23 июня появилась информация, что представителя президента Владимира Зеленского назначат уже до конца текущей недели. Наиболее вероятный кандидат – журналист Сергей Никифоров. В то же время у него есть конкурент.
Представить нового пресс-секретаря президента обещали еще в День журналиста 6 июня. Тем не менее, процесс занял больше времени. Сейчас выбирают между 2 кандидатами.
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Кто может занять должность
- Сергей Никифоров – тележурналист. В частности, работал на телеканале Euronews.
- Александр Бондаренко – бывший журналист и коммуникационник. Был членом команды "Громадського радио" и работал на украинскую службу ВВС. Впоследствии руководил спецпроектами в Агентстве стратегических коммуникаций RMA.
Мендель уходит с должности: главное
- В конкурсе на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского победила журналистка Юлия Мендель. До работы в Офисе президента она работала на телевидении и сотрудничала с известными украинскими изданиями и The New York Times.
- Впоследствии главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева рассказала, что в 2019 году ей предлагали занять должность пресс-секретаря президента. В то же время журналистка не видела себя на этом посту, поэтому отказалась.
- Весной 2021 года стало известно, что Мендель уходит со своего поста. В то же время она останется в Офисе президента и станет советницей по международным коммуникациям.