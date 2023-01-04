Классический нацизм: как сумасшедшая Чичерина в новогоднем "обращении" раскрыла идеи Путина

Российская пропагандистская певица Юлия Чичерина записала новогоднее "обращение". Вещи, которые она озвучила, очень перекликаются с нацистской пропагандой.

Такое мнение 24 каналу выразил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Абсурдное "новогоднее" видео Чичериной обнародовали российские СМИ.

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В нем певица заявила о вымышленных зверствах украинцев и вспомнила о ГУЛАГе.

"Приветствие" Чичериной – это классические нацистские тезисы

По словам Клочка, Чичерина на этом видео даже внешне напоминает другого безумного "рупора" Кремля – актера Ивана Охлобыстина. Как отметил политический эксперт, вещи, озвученные певицей, свидетельствуют о том, что в России побеждает идея национал-социализма.

В России много говорят о русофобии и фашизме. Но по большому счету эти тезисы, которые озвучила Чичерина, – это классические нацистские тезисы,

– подчеркнул Клочок.

Он добавил, что можно взять речи любого представителя команды Гитлера, и там можно будет найти подобные мотивы. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" напомнил, что и сам российский диктатор Владимир Путин в своих речах иногда использовал риторику Гитлера.

"Чичерина – это одна из представительниц путинской команды пропагандистов, последовательно отстаивающих именно эти позиции. Когда она говорит о концлагерях и всем остальном – это классический нацизм", – сказал Клочок.

Валерий Клочок раскрыл суть "обращения" Юлии Чичериной: смотрите видео

"Путин хочет уничтожить украинцев как нацию"

Политический эксперт подчеркнул, что очень важно привлечь внимание всего мира к подобным заявлениям.

Валерий Клочок Политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Такие вещи свидетельствуют о том, что главной целью Путина является не просто захватить Украину, а уничтожить украинцев как нацию. В этой части он совершенно ничем не отличается от Гитлера, пытавшегося уничтожить еврейскую нацию.

Что касается самой Чичериной, то, по словам политического эксперта, ее следует воспринимать как "врага, который по случаю должен быть уничтожен".

Заявления Юлии Чичериной: кратко