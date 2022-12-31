Новогоднее поздравление Владимира Зеленского с 2023 годом: онлайн

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с новогодним обращением 31 декабря. Он подвел итоги ушедшего года, вспомнил все, через что прошли украинцы за 311 дней войны.

Видеопоздравление украинского лидера стартовало традиционно в последние минуты перед Новым годом. Вашему вниманию основные тезисы с обращения главы государства Владимира Зеленского.

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Новогоднее поздравление президента

Как отметил президент, 2022 год начался с 24 февраля. И случилось это без предисловий, без прелюдий. Резко рано в 04:00.

Было темно, было громко многим. Было сложно, кому-то страшно. Прошло 311 дней. Нам все еще может быть темно, громко и сложно, но нам точно уж никогда не будет страшно и никогда не будет стыдно,

– подчеркнул президент.

В обращении он добавил, что российские ракеты раз и навсегда разрушили все иллюзии. Они продемонстрировали, кто для Украины и всего мира друг, а кто – враг. А самое важное, что пережитое продемонстрировало, на что способны мы, украинцы.

По словам главы государства, 24 февраля украинцы начали творить нашу победу. Делали это из "многих кирпичиков сотен других побед". Нам удалось победить панику, сомнения, уныние, страх. Все мы поверили в себя и Вооруженные Силы Украины.

Поздравление Владимира Зеленского с Новым годом: онлайн-трансляция

Мы не потеряли, у нас отобрали

Президент поблагодарил всех, кто защищает наше государство. В то же время, он отметил, что 2022 год можно назвать годом потерь как для Украины, так и Европы. Но эта формулировка не совсем корректна. Украина ведь ничего не теряла, у нас это забрали.

Мы ничего не потеряли. У нас забрали. Украина не потеряла сыновей и дочерей – их забрали убийцы. Украинцы не потеряли дома – их уничтожили террористы. Мы не потеряли свои земли – на них зашли захватчики. Мир не потерял мир – Россия его разрушила,

– добавил он.

Глава государства добавил, что 2022 ранил каждого из нас в сердце. Украинцы за эти 311 дней выплакали слезы, прокричали все молитвы. Он перечислил ключевые слова, упоминание о которых буквально сжимает сердце. И мы не имеем права о них забыть:

Белая Церковь. Буча. Ирпень. Бородянка. Харьков. "Мрія". Краматорск. Вокзал. Игрушка. Чернигов. Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Новомосковск. Одесса. Многоэтажка. Девочка. Три месяца. Вольнянск. Родильный. Младенец. Два дня. "Азовсталь".

Это невозможно забыть. И невозможно простить. Но можно победить. Мы выстояли на ногах, потому что было то, что нас держало. Наш дух,

– добавил он.

Не менее важны для нас слова: Оборона Киева. Харьков. Николаев. Белая Церковь. Остров Змеиный. HIMARS. Антоновский мост. "Хлопок". Крымский мост. "Нептун". Крейсер "Москва". Русский военный корабль. Изюм, Балаклея и Купянск. Херсон.

Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Накануне президент в своих соцсетях опубликовал фото с женой и поздравил украинцев с Новым годом. Глава государства подчеркнул, что желать чудес украинцам в этот день не стоит, ведь они их давно творят сами. То же касается и настоящих друзей, которые, как показал этот год, у нас есть.

Владимир Зеленский подчеркнул, что все мы смогли как никогда испытать любовь за эти более 10 месяцев. И что веру и надежду мы уже имеем, и они – в ВСУ. А свет в каждом из нас есть даже тогда, когда нет электричества.

Что касается путешествий, то президент отметил, что в 2022 году наши земляки получили их слишком много. Потому глава государства пожелал того, чего действительно ждут все украинцы – победы в 2023 году.