Новогоднее поздравление Владимира Зеленского с 2022 годом: онлайн

Владимир Зеленский в новогоднюю ночь поздравил украинцев с Новым 2022 годом. Президент Украины решил сосредоточиться не на том, что удалось сделать, а кто это сделал.

Видеопоздравление украинского лидера стартовало, как всегда, в последние минуты перед Новым годом. Он подытожил самое важное, что произошло в 2021 году. Президент сделал это в компании украинцев, которые преданно работают для Украины в разных отраслях.

Читайте также Эксклюзив от звезд: где и как встретят Новый год Сумская, Зибров, JULIK и другие артисты

Новогоднее поздравление президента

Зеленский начал приветствие со слов, что в новогодний вечер все традиционно собираются за столом с семьей, зовут гостей, смотрят новогодние обращения президентов. А президенты сначала жалуются, потом оправдываются, но в целом хвастаются тем, что удалось сделать.

Но этот год особенный, это год 30-летия нашей независимости. Поэтому в этом году будет иначе. Я буду говорить не о том, что было сделано, а о тех, кто это сделал,

– отметил глава государства.

Он добавил, что речь идет не только про 2021 год, а обо всех годах независимости.

Президент вспомнил об украинцах, которые

для спасения одного младенца поднимались в небо и взлетали на "Мечте", чтобы доставить вакцину в десятки стран,

ежедневно спускаются под землю, чтобы всем было светло и тепло,

работают на земле, чтобы украинцам было сытно и вкусно,

плавят металл и строят мосты,

обучают школьников и детей с инвалидностью,

спортсменов, в том числе и паралимпийцев, а также их тренеров,

делали прививки, уникальные хирургические операции, служили медсестрами годами,

лечат людей на оккупированных территориях,

матерей, которые всю жизнь воспитывают детей, и девушку, которая стала мамой для своих братьев и сестер после смерти родной,

школьников, побеждающих на Олимпиадах,

рисуют, читают, поют, пишут об Украине и для нее,

делают изобретения и открытия,

везут украинцев на работу на трамвае, автобусе, троллейбусе,

спасают, лечат и стоят на страже порядка,

не боялись говорить правду в оккупированном Крыму,

ждут своих родных из плена,

защищают Украину с 2014 года и до сих пор.

Всех этих людей президент пригласил в Мариинский дворец. "Миллионы вас, что вместе является одним большим "мы". Настолько большим, что в мире нет здания, где можно было бы собрать всех", – добавил Зеленский.

Достижения и подвиги Украины и украинцев

Глава государства добавил, что в 2021 году были вещи, о которых хотелось бы забыть, однако много и таких, которые хочется помнить:

украинские спортсмены выступали на соревнованиях по всему миру, получая награды;

Украина праздновала 30-тый День Независимости, собрав в Киеве лидеров более 100 стран, как восторженно все наблюдали за парадом украинского войска. "Нас наконец объединило не бедствие, а праздник. Мы учимся объединяться не против кого-то, а за себя", – подчеркнул Зеленский;

в 2021 году по всему миру громко звучало, что Крым – это Украина: "Голосом не только Украины, но и 46 участниками крымской платформы";

успехи Украины на Евровидении;

военные разведчики провели операцию в Афганистане;

приняли закон об олигархах;

собрали рекордный урожай и запустили рынок земли;

сдвиг в производстве военной техники,

результаты реализации программы "Большая стройка".

Кроме того, президент пообещал, что в 2022 году ветераны получат квартиры. А также вспомнил и о добровольцах, в частности Дмитрия Коцюбайло, который стал Героем Украины.

Планы на будущее

Среди того, что не удалось достичь

высокие зарплаты для учителей;

высокий уровень вакцинации населения;

завершение войны на Донбассе.

Зеленский выразил надежду, что этого удастся достичь уже в 2022 году, "который точно будет лучше".

Завершил президент приветственную речь словами о грядущем возвращении к Украине оккупированных Донбасса и Крыма: "Как только мы заберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте". Тогда, убежден глава государства, страна снова объединится, как одна большая семья.

Поздравление Владимира Зеленского с Новым годом: онлайн-трансляция