Новогоднее поздравление Владимира Зеленского с 2022 годом: онлайн
Источник:24 канал
Владимир Зеленский в новогоднюю ночь поздравил украинцев с Новым 2022 годом. Президент Украины решил сосредоточиться не на том, что удалось сделать, а кто это сделал.
Видеопоздравление украинского лидера стартовало, как всегда, в последние минуты перед Новым годом. Он подытожил самое важное, что произошло в 2021 году. Президент сделал это в компании украинцев, которые преданно работают для Украины в разных отраслях.
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Новогоднее поздравление президента
Зеленский начал приветствие со слов, что в новогодний вечер все традиционно собираются за столом с семьей, зовут гостей, смотрят новогодние обращения президентов. А президенты сначала жалуются, потом оправдываются, но в целом хвастаются тем, что удалось сделать.
Но этот год особенный, это год 30-летия нашей независимости. Поэтому в этом году будет иначе. Я буду говорить не о том, что было сделано, а о тех, кто это сделал,
– отметил глава государства.
Он добавил, что речь идет не только про 2021 год, а обо всех годах независимости.
Президент вспомнил об украинцах, которые
- для спасения одного младенца поднимались в небо и взлетали на "Мечте", чтобы доставить вакцину в десятки стран,
- ежедневно спускаются под землю, чтобы всем было светло и тепло,
- работают на земле, чтобы украинцам было сытно и вкусно,
- плавят металл и строят мосты,
- обучают школьников и детей с инвалидностью,
- спортсменов, в том числе и паралимпийцев, а также их тренеров,
- делали прививки, уникальные хирургические операции, служили медсестрами годами,
- лечат людей на оккупированных территориях,
- матерей, которые всю жизнь воспитывают детей, и девушку, которая стала мамой для своих братьев и сестер после смерти родной,
- школьников, побеждающих на Олимпиадах,
- рисуют, читают, поют, пишут об Украине и для нее,
- делают изобретения и открытия,
- везут украинцев на работу на трамвае, автобусе, троллейбусе,
- спасают, лечат и стоят на страже порядка,
- не боялись говорить правду в оккупированном Крыму,
- ждут своих родных из плена,
- защищают Украину с 2014 года и до сих пор.
Всех этих людей президент пригласил в Мариинский дворец. "Миллионы вас, что вместе является одним большим "мы". Настолько большим, что в мире нет здания, где можно было бы собрать всех", – добавил Зеленский.
Достижения и подвиги Украины и украинцев
Глава государства добавил, что в 2021 году были вещи, о которых хотелось бы забыть, однако много и таких, которые хочется помнить:
- украинские спортсмены выступали на соревнованиях по всему миру, получая награды;
- Украина праздновала 30-тый День Независимости, собрав в Киеве лидеров более 100 стран, как восторженно все наблюдали за парадом украинского войска. "Нас наконец объединило не бедствие, а праздник. Мы учимся объединяться не против кого-то, а за себя", – подчеркнул Зеленский;
- в 2021 году по всему миру громко звучало, что Крым – это Украина: "Голосом не только Украины, но и 46 участниками крымской платформы";
- успехи Украины на Евровидении;
- военные разведчики провели операцию в Афганистане;
- приняли закон об олигархах;
- собрали рекордный урожай и запустили рынок земли;
- сдвиг в производстве военной техники,
- результаты реализации программы "Большая стройка".
Кроме того, президент пообещал, что в 2022 году ветераны получат квартиры. А также вспомнил и о добровольцах, в частности Дмитрия Коцюбайло, который стал Героем Украины.
Планы на будущее
Среди того, что не удалось достичь
- высокие зарплаты для учителей;
- высокий уровень вакцинации населения;
- завершение войны на Донбассе.
Зеленский выразил надежду, что этого удастся достичь уже в 2022 году, "который точно будет лучше".
Завершил президент приветственную речь словами о грядущем возвращении к Украине оккупированных Донбасса и Крыма: "Как только мы заберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте". Тогда, убежден глава государства, страна снова объединится, как одна большая семья.
Поздравление Владимира Зеленского с Новым годом: онлайн-трансляция