Новогоднее поздравление Порошенко: на чем акцентировал Президент

В новогоднем поздравлении Президент Петр Порошенко пообещал, что вернет оккупированные Крым и Донбасс.

Он обратился к жителям оккупированных территорий и заверил, что Украина вернется к ним с миром.

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Порошенко поблагодарил воинов, вспомнил и моряках в российском плену. И конечно накануне вручения Томоса не обошел тему создания независимой украинской церкви.

Социологи уверяют, именно это добавляет Порошенко дополнительных баллов в рейтинге. Гарант несколько раз подчеркнул, что Украина стала дальше от Москвы и ближе к Европе. И таким путем Украина будет двигаться и дальше. Однако основной задачей назвал – мир.

Мы ничего не стремимся больше, чем мира и никто не хочет мира больше, чем мы. Поэтому позвольте от вашего имени поздравить наших воинов – это они нам гарантируют тишину и спокойствие в эту новогоднюю ночь,

– подчеркнул Президент Украины Петр Порошенко.

Смотрите полное видео поздравления Петра Порошенко:

Напомним, за минуту до Нового года телеканал 1+1 вместо приветствия Петра Порошенко показал Владимира Зеленского, который заявил, что официально идет в президенты Украины.