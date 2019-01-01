Новогоднее поздравление Порошенко: на чем акцентировал Президент
В новогоднем поздравлении Президент Петр Порошенко пообещал, что вернет оккупированные Крым и Донбасс.
Он обратился к жителям оккупированных территорий и заверил, что Украина вернется к ним с миром.
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Порошенко поблагодарил воинов, вспомнил и моряках в российском плену. И конечно накануне вручения Томоса не обошел тему создания независимой украинской церкви.
Социологи уверяют, именно это добавляет Порошенко дополнительных баллов в рейтинге. Гарант несколько раз подчеркнул, что Украина стала дальше от Москвы и ближе к Европе. И таким путем Украина будет двигаться и дальше. Однако основной задачей назвал – мир.
Мы ничего не стремимся больше, чем мира и никто не хочет мира больше, чем мы. Поэтому позвольте от вашего имени поздравить наших воинов – это они нам гарантируют тишину и спокойствие в эту новогоднюю ночь,
– подчеркнул Президент Украины Петр Порошенко.
Смотрите полное видео поздравления Петра Порошенко:
Напомним, за минуту до Нового года телеканал 1+1 вместо приветствия Петра Порошенко показал Владимира Зеленского, который заявил, что официально идет в президенты Украины.