Новорічне привітання Порошенка: на чому закцентував Президент

У новорічному привітанні Президент Петро Порошенко пообіцяв, що поверне окуповані Крим та Донбас.

Він звернувся до жителів окупованих територій і запевнив, що Україна повернеться до них з миром.

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Порошенко подякував воїнам, згадав і моряків у російському полоні. І звичайно напередодні вручення Томосу не оминув тему створення незалежної української церкви.

Соціологи запевняють саме це додає Порошенко додаткових балів у рейтингу. Гарант кілька разів підкреслив, що Україна стала далі від Москви і ближче до Європи. І таким шляхом Україна рухатиметься і надалі. Проте основним завданням назвав – мир.

Ми нічого не прагнемо більше, ніж миру і ніхто не прагне миру більше, ніж ми. То ж дозвольте від вашого імені привітати наших воїнів – це вони нам гарантують тишу і спокій в цю новорічну ніч,

– наголосив Президент України Петро Порошенко.

Дивіться повне відео привітання Петра Порошенка:

Нагадаємо, за хвилину до Нового року телеканал 1+1 замість привітання Петра Порошенка показав Володимира Зеленського, який заявив, що офіційно йде у президенти України.