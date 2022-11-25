Символическая елка в Киеве обязательно будет, – Кличко
Источник:BBC
В Украине продолжается военное положение. Поэтому больших празднований в Киеве на Новый год и Рождество не будет. Однако символические елки в городе появятся.
Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в интервью. Он также отметил, что такие елки создадут новогоднее настроение горожанам, в частности, детям.
Читайте также Зимой из Киева могут вывезти часть людей: Кличко сказал, кого это касается
Даже война не сможет отменить Рождество и Новый год
В условиях военного положения все массовые собрания запрещены, рассказывает Виталий Кличко. Это делается прежде всего из соображений безопасности.
Однако, по мнению мэра столицы, Новый год и Рождество, даже война не сможет отменить. Больших празднований в городе точно не будет, однако символические елки за не бюджетные средства установят.
Украинский бизнес предложил поставить елки в ключевых районах Киева за свой счет. Власть пошла такой идее на встречу, ведь, несмотря на сложную ситуацию, важно, чтобы у детей было хорошее настроение на праздники.
Мы сейчас не будем делать, как раньше - "самая высокая" и "самая красивая". Символическая елка обязательно будет. Я обращаюсь к каждому: праздновать эти праздники нужно в семейном кругу, дома. Однако елки будут находиться в ключевых местах районов нашего города и на Софийской площади,
– заявил Кличко.
Обратите внимание Кого Россия собирается победить: сеть разорвала реакция киевлян на включение света
Эвакуации из столицы не планируется, однако подготовиться на случай блекаута следует
- Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что эвакуации из столицы не предусмотрено. По его словам, враг пытается посеять панику и депрессию среди населения.
- Россияне продолжают наносить мощные ракетные удары по Украине. Они хотят, чтобы украинцы уезжали в Европу и оставили Украину пустой.
- Глава горсовета отмечает, что власти будут делать все, чтобы жители города не чувствовали себя одинокими с теми проблемами, которые вызывают оккупанты. Местных просят подготовиться к разным сценариям.
- В частности, советуют иметь запасы технической и питьевой воды, продуктов и теплых вещей. В городе уже открыли пункты обогрева, куда могут посетить люди в случае необходимости.
Карта пунктов несокрушимости в городах
К теме – Какие 3 сценария отключения света в Украине: смотрите видео