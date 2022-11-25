Символическая елка в Киеве обязательно будет, – Кличко

В Украине продолжается военное положение. Поэтому больших празднований в Киеве на Новый год и Рождество не будет. Однако символические елки в городе появятся.

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в интервью. Он также отметил, что такие елки создадут новогоднее настроение горожанам, в частности, детям.

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Даже война не сможет отменить Рождество и Новый год

В условиях военного положения все массовые собрания запрещены, рассказывает Виталий Кличко. Это делается прежде всего из соображений безопасности.

Однако, по мнению мэра столицы, Новый год и Рождество, даже война не сможет отменить. Больших празднований в городе точно не будет, однако символические елки за не бюджетные средства установят.

Украинский бизнес предложил поставить елки в ключевых районах Киева за свой счет. Власть пошла такой идее на встречу, ведь, несмотря на сложную ситуацию, важно, чтобы у детей было хорошее настроение на праздники.

Мы сейчас не будем делать, как раньше - "самая высокая" и "самая красивая". Символическая елка обязательно будет. Я обращаюсь к каждому: праздновать эти праздники нужно в семейном кругу, дома. Однако елки будут находиться в ключевых местах районов нашего города и на Софийской площади,

– заявил Кличко.

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Эвакуации из столицы не планируется, однако подготовиться на случай блекаута следует

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что эвакуации из столицы не предусмотрено. По его словам, враг пытается посеять панику и депрессию среди населения.

Россияне продолжают наносить мощные ракетные удары по Украине. Они хотят, чтобы украинцы уезжали в Европу и оставили Украину пустой.

Глава горсовета отмечает, что власти будут делать все, чтобы жители города не чувствовали себя одинокими с теми проблемами, которые вызывают оккупанты. Местных просят подготовиться к разным сценариям.

В частности, советуют иметь запасы технической и питьевой воды, продуктов и теплых вещей. В городе уже открыли пункты обогрева, куда могут посетить люди в случае необходимости.

Карта пунктов несокрушимости в городах

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