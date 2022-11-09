"Разъединенные войной": украинцы выбрали дизайн новогодней марки

Завершилось голосование Укрпочты, где украинцы выбрали новую новогоднюю марку. Ее будет украшать иллюстрация "Разъединенные войной".

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Он отметил, что многие семьи, к сожалению, будут встречать этот Новый год не под елкой с семьей и любимыми, а с собратьями под обстрелами оккупантов.

Кстати Укрпочта выпустила почтовую марку "Крымский мост на бес!": какой она выглядит

Рисунок девочки из Николаева

Смелянский отметил и символизм дизайна. Его нарисовала 11-классница Валерия Михайлова из Николаева, которая была вынужденная уехать за границу. Там у нее и зародилась идея рисунка.

Глубину этого замысла, как и эмоции самого автора, родной город которой с начала войны не обстреливали всего 46 дней, может понять каждый,

– добавил гендиректор.

Он надеется, что этот Новый год принесет надежду, ведь в 2023 украинцев ждет историческая дата – день, когда мы победим.

Когда можно будет купить марку, Укрпочта объявит дополнительно.

Что этому предшествовало

Укрпочта 1 ноября запустила конкурс на новую рождественскую марку. В общей сложности было 5 вариантов: "Детские мечты", "Колядники и украинский воин", "Счастье – быть вместе", "Разъединенные войной", "Под защитой Святого Николая".

Проголосовать за желаемый эскиз мог каждый украинец в соцсетях Укрпочты и Смелянского. Продолжалось голосование до 4 ноября.

Может заинтересовать – Зеленский погасил почтовую марку "Русский военный корабель... все!": видео