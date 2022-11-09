"Разъединенные войной": украинцы выбрали дизайн новогодней марки
Источник:Игорь Смелянский
Завершилось голосование Укрпочты, где украинцы выбрали новую новогоднюю марку. Ее будет украшать иллюстрация "Разъединенные войной".
Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Он отметил, что многие семьи, к сожалению, будут встречать этот Новый год не под елкой с семьей и любимыми, а с собратьями под обстрелами оккупантов.
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Рисунок девочки из Николаева
Смелянский отметил и символизм дизайна. Его нарисовала 11-классница Валерия Михайлова из Николаева, которая была вынужденная уехать за границу. Там у нее и зародилась идея рисунка.
Глубину этого замысла, как и эмоции самого автора, родной город которой с начала войны не обстреливали всего 46 дней, может понять каждый,
– добавил гендиректор.
Он надеется, что этот Новый год принесет надежду, ведь в 2023 украинцев ждет историческая дата – день, когда мы победим.
Когда можно будет купить марку, Укрпочта объявит дополнительно.
Что этому предшествовало
Укрпочта 1 ноября запустила конкурс на новую рождественскую марку. В общей сложности было 5 вариантов: "Детские мечты", "Колядники и украинский воин", "Счастье – быть вместе", "Разъединенные войной", "Под защитой Святого Николая".
Проголосовать за желаемый эскиз мог каждый украинец в соцсетях Укрпочты и Смелянского. Продолжалось голосование до 4 ноября.
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