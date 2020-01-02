Новогодняя елка Киева – пятая среди самых красивых в Европе: рейтинг в фото
Популярный портал для путешественников составил рейтинг самых красивых новогодних и рождественских елок в городах Европы. Елка, установленная в центре Киева – также в этом списке, причем аж на пятом месте.
Подборку самых красивых елок Европы 2019 года, а теперь уже и 2020, опубликовал сайт europeanbestdestinations.
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Первое место: Литва, Вильнюс
Елка в Вильнюсе – 6000 веток и 5000 метров гирлянд / Фото Saulius_Ziura
Второе место: Чехия, Прага
Елка в Праге в 2020 / Фото Яна Жиронки
Третье место: Франция, Страсбург
Главная елка Франции в этом году не в Париже, а в Страсбурге / Фото Леонида Андронова
Четвертое место: Германия, Кельн
Знаменитый Кельнский собор и величественная елка рядом / Фото europeanbestdestinations
И пятое место – наше: Украина, Киев
Киев, Новый 2020 / Фото Folk Ukraine
И еще раз – с Новым годом! / Фото Folk Ukraine
Посмотрите и на другие елки-красавицы из европейских городов, которые пытались конкурировать с победителями (там и Рим, и Вена, и Будапешт – думаем, узнаете):
А вот здесь смотрите, как мир встретил Новый год: яркие фото с разных уголков планеты.