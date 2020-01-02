Новогодняя елка Киева – пятая среди самых красивых в Европе: рейтинг в фото

Популярный портал для путешественников составил рейтинг самых красивых новогодних и рождественских елок в городах Европы. Елка, установленная в центре Киева – также в этом списке, причем аж на пятом месте.

Подборку самых красивых елок Европы 2019 года, а теперь уже и 2020, опубликовал сайт europeanbestdestinations .

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Первое место: Литва, Вильнюс



Елка в Вильнюсе – 6000 веток и 5000 метров гирлянд / Фото Saulius_Ziura

Второе место: Чехия, Прага



Елка в Праге в 2020 / Фото Яна Жиронки

Третье место: Франция, Страсбург



Главная елка Франции в этом году не в Париже, а в Страсбурге / Фото Леонида Андронова

Четвертое место: Германия, Кельн



Знаменитый Кельнский собор и величественная елка рядом / Фото europeanbestdestinations

И пятое место – наше: Украина, Киев



Киев, Новый 2020 / Фото Folk Ukraine



И еще раз – с Новым годом! / Фото Folk Ukraine

Посмотрите и на другие елки-красавицы из европейских городов, которые пытались конкурировать с победителями (там и Рим, и Вена, и Будапешт – думаем, узнаете):