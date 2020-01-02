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      Новогодняя елка Киева – пятая среди самых красивых в Европе: рейтинг в фото

      28 Читати новину українською
      Новый год в Киеве – 1 января 2020 / Фейсбук Folk Ukraine

      Популярный портал для путешественников составил рейтинг самых красивых новогодних и рождественских елок в городах Европы. Елка, установленная в центре Киева – также в этом списке, причем аж на пятом месте.

      Подборку самых красивых елок Европы 2019 года, а теперь уже и 2020, опубликовал сайт europeanbestdestinations.

      Смотрите также: Сколько людей встречали Новый год на Софиевской площади: фото

      Первое место: Литва, Вильнюс

      Вильнюс
      Елка в Вильнюсе – 6000 веток и 5000 метров гирлянд / Фото Saulius_Ziura

      Второе место: Чехия, Прага

      Прага
      Елка в Праге в 2020 / Фото Яна Жиронки

      Третье место: Франция, Страсбург

      Страсбург
      Главная елка Франции в этом году не в Париже, а в Страсбурге / Фото Леонида Андронова

      Четвертое место: Германия, Кельн

      Кельн
      Знаменитый Кельнский собор и величественная елка рядом / Фото europeanbestdestinations

      И пятое место – наше: Украина, Киев

      Киев
      Киев, Новый 2020 / Фото Folk Ukraine

      С новым годом
      И еще раз – с Новым годом! / Фото Folk Ukraine

      Посмотрите и на другие елки-красавицы из европейских городов, которые пытались конкурировать с победителями (там и Рим, и Вена, и Будапешт – думаем, узнаете):

       

       

      А вот здесь смотрите, как мир встретил Новый год: яркие фото с разных уголков планеты.

      Власть Зеленского, обмен пленными, Томос для ПЦУ: 2019 год в фото
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      Автор: Северин Трач
      Теги: рейтинги Новости Киева Новогодние праздники Новости Украины
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