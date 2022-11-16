"За" проголосовали 266 депутатов. Воздержались – 2. Голосов "против" не было.

Заметьте В Киеве планируют демонтировать памятники Щорсу и Ватутину

Новоград-Волынский район станет Звягельским, город Новоград-Волынский будет переименован в Звягель,

– говорится в сообщении.

Звягель – историческое название города. Оно было на протяжении веков, пока оккупантка Екатерина II не изменила название на Новоград-Волынский.

Любопытно! В Новограде-Волынском родились Леся Украина и Валерий Залужный.

В Днепре появилась улица Степана Бандеры

В Днепре осенью 2022 года появилась улица Степана Бандеры. Раньше ее знали как улицу Шмидта. Решение о переименовании приняли местные власти. Впоследствии мэр города Борис Филатов заявил, что декоммунизация – это своеобразный тест.

Также в сентябре власти Киева приняли решение о переименовании улицы Волгоградской на улицу Романа Ратушного.

"Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе на улицу имени Романа Ратушного. Молодого киевлянина, общественного активиста, героя-защитника Украины, который погиб на Востоке нашего государства в июне этого года", – рассказал Виталий Кличко.

Кроме того, в украинской столице переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей.