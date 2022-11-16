"За" проголосували 266 депутатів. Утрималися – 2. Голосів "проти" не було.

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Новоград-Волинський район стане Звягельським, місто Новоград-Волинський буде перейменовано на Звягель,

– мовиться у повідомленні.

Звягель – історична назва міста. Вона жила упродовж століть, аж доки окупантка Катерина ІІ не змінила назву на Новоград-Волинський.

Цікаво! У Новограді-Волинському народилася Леся Україна та Валерій Залужний.

У Дніпрі з'явилася вулиця Степана Бандери

У Дніпрі восени 2022 року з'явилася вулиця Степана Бандери. Раніше її знали як вулицю Шмідта. Рішення про перейменування ухвалила місцева влада. Згодом мер міста Борис Філатов заявив, що декомунізація – це своєрідний тест.

Також у вересні влада Києва ухвалила рішення про перейменування вулиці Волгоградської на вулицю Романа Ратушного.

"Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного. Молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року", – розповів Віталій Кличко.

Окрім того, в українській столиці перейменували ще близько 40 вулиць, провулків та площ.