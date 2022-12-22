Наворовали коньяка и спирта: оккупанты ограбили винодельческий завод в Новой Каховке
Источник:"Радио Свобода"
Россияне за более чем 9 месяцев войны доказали всему миру, что умеют только грабить и убивать. А еще они четко поставили знак уравнения между словосочетанием русский военный и алкоголик.
К примеру, в Новой Каховке они ограбили "Дом марочных коньяков "Таврия". Об этом рассказал городской голова Александр Коваленко. Напомним, что сам город все еще под оккупацией, хотя ходят слухи о том, что к Новому году враг его покинет.
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Вывезли с предприятия все, что могли
Коваленко отметил, что сначала враг использовал профилакторий на территории предприятия. Летом его переоборудовали под военный госпиталь. Вскоре россияне сделали то, что умеют лучше всего, – начали грабить.
Сначала они разобрали, а также вывезли две новенькие линии для разлива коньяков. Позже ограбили цех, в котором выдерживали спирты. "Освободили" предприятие также и от готовой продукции, которая на тот момент хранилась на складах.
У них (предприятия – 24 канал) был и сейчас остался уникальный цех выдержки спиртов. Гордость и руководства предприятия и самого города, потому что там спирты были, которые выдерживались десятки лет – по 30, 35 лет. Уникальные виды коньяков – коллекционные,
– подчеркнул он.
По словам городского головы, запасы с предприятия вывезли то ли в Крым, то ли в Краснодарский край. К слову, на территории самого производства оккупанты до сих пор время от времени проживают.
Какая ситуация в Херсонской области
- По словам заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского, враг в регионе очень испуган. У оккупантов паника из-за мощных атак украинских военных. Так что "определенное движение" наблюдается в Каховке, Новой Каховке, Олешках и Голой Пристани.
- Накануне стало известно, что в Каховке могли взорвать коллаборанта "Шныря". Известно, что он устраивал террор в городе и помогал оккупантам.
- Тем временем в Центре национального сопротивления рассказали, что в Херсонской области у российских военных серьезные разборки с силовиками. Связаны они с недостаточным материальным обеспечением.
- В заключение предлагаем вам ознакомиться с видео, которое получили журналисты. На нем можно увидеть, как оккупанты перед уходом из части Херсонщины пытались похитить детей-сирот из детдома.