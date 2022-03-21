В Новой Каховке россияне проверяют документы гражданских: ищут ветеранов АТО

Российские оккупанты продолжают контролировать часть Херсонской области. Враг пытается найти всех, кто представляет для него опасность.

На временно подконтрольных оккупантам территориях враг продолжает терроризировать местное население. Храбрые граждане Украины оказывают всяческое сопротивление и не дают оркам установить свои правила.

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Задержание ветеранов АТО/ООС

Как сообщили в Генштабе, на блокпостах Новой Каховки оккупанты проводят проверку документов всех гражданских лиц. Их цель – выявить и задержать украинских граждан, которые принимали участие в АТО/ООС.

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