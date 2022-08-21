В сети сообщают о 15 взрывах в Новой Каховке – могут быть удары по оккупантам

21 августа 2022 , 20:18
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Источник:

Труха

В Новой Каховке снова раздаются мощные взрывы. Вероятно, прямо сейчас потери врага продолжают расти.

"Хлопок" продолжает нанести российским оккупантам очень большой вред. Практически каждый день радует их новыми и новыми взрывами на складах и опорных пунктах.

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Взрывы в Новой Каховке

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський