В сети сообщают о 15 взрывах в Новой Каховке – могут быть удары по оккупантам

В Новой Каховке снова раздаются мощные взрывы. Вероятно, прямо сейчас потери врага продолжают расти.

"Хлопок" продолжает нанести российским оккупантам очень большой вред. Практически каждый день радует их новыми и новыми взрывами на складах и опорных пунктах.

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Взрывы в Новой Каховке