В сети сообщают о 15 взрывах в Новой Каховке – могут быть удары по оккупантам
21 августа 2022 , 20:18Читати новину українською
Источник:Труха
В Новой Каховке снова раздаются мощные взрывы. Вероятно, прямо сейчас потери врага продолжают расти.
"Хлопок" продолжает нанести российским оккупантам очень большой вред. Практически каждый день радует их новыми и новыми взрывами на складах и опорных пунктах.
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Взрывы в Новой Каховке