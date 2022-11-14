В Словении президентом впервые стала женщина

Второй тур выборов в Словении выиграла Наташа Пирц Мусар. Она станет первой женщиной в должности президентши после обретения независимости страны в 1991 году, когда распалась Югославия.

Либеральная правозащитница опередила консерватора Анже Логара, бывшего главу МИД страны. Сама же Пирц Мусар – известный юрист, которая представляла бывшую первую леди США Меланию Трамп по делам в Словении.

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В Словении будет новый президент

Либеральная правозащитница Наташа Пирц Мусар выиграла второй тур выборов в воскресенье (13 ноября – 24 канал) и станет первой женщиной-главой государства Словении,

– говорится в сообщении.

Она опередила экс-главу министерства иностранных дел, набрав 54% голосов против 46. Эта победа закрепляет либеральный блок после того, как левоцентристская коалиция победила на парламентских выборах в Словении в апреле.

"Моей первой задачей будет открытие диалога между всеми словенцами", – заявила Пирц Мусар.

Она добавила, что будет пытаться преодолеть раскол между левыми и правыми. Во время предвыборной кампании обещала, что основными ее задачами будут:

борьба за права человека;

а также преодоление социального неравенства.

Что известно о Пирце Мусаре

Источник: DW, Pirc Musar & Lemut Strle

54-летняя Наташа Пирц Мусар является юристом и журналисткой. Она училась в Любляне на юридическом факультете. Впоследствии – в Венском университете, где получила степень доктора права.

Карьеру начинала как журналистка и ведущая. Возглавляла отдел корпоративных коммуникаций в компании, где работал ее муж – бизнесмен Алеш Мусар (у пары есть сын).

Также была директором Центра образования и информации в Верховном суде, в 2004 – 2014 годах – уполномоченной по вопросам доступа к публичной информации.

В 2010 – 2021 годах входила в десятку самых влиятельных юристов страны. Пирц Мусар является автором или соавтором по меньшей мере 6 книг о свободе информации и конфиденциальности.

Именно Наташа Пирц Мусар защищала права Мелании Трамп в судебной тяжбе против словенского таблоида, а также словенских и хорватских компаний. Они использовали имя супруги 45 президента США в рекламных целях без ее разрешения. Суды выиграла Мелания Трамп.

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