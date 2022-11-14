Ліберальна правозахисниця випередила консерватора Анже Логара, який є колишнім очільником МЗС країни. Сама ж Пірц Мусар є відомою юристкою, яка представляла колишню першу леді США Меланію Трамп в справах у Словенії.

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Ліберальна правозахисниця Наташа Пірц Мусар виграла другий тур виборів у неділю (13 листопада – 24 канал) та стане першою жінкою-главою держави Словенії,

– мовиться в повідомленні.

Вона випередила ексочільника міністерства закордонних справ, набравши 54% голосів проти 46. Ця перемога закріплює ліберальний блок після того, як лівоцентристська коаліція перемогла на парламентських виборах у Словенії в квітні.

"Моїм першим завданням буде відкриття діалогу між усіма словенцями", – заявила Пірц Мусар.

Вона додала, що намагатиметься подолати розкол між лівими та правими. Під час передвиборчої кампанії обіцяла, що основними її завданнями будуть:

боротьба за права людини;

а також подолання соціальної нерівності.

Що відомо про Пірц Мусар

Джерело: DW, Pirc Musar & Lemut Strle

54-річна Наташа Пірц Мусар є юристкою та журналісткою. Вона навчалась в Любляні на юридичному факультеті. Згодом – у Віденському університеті, де здобула ступінь доктора права.

Кар'єру починала як журналістка та ведуча. Очолювала відділ корпоративних комунікацій в компанії, де працював її чоловік – бізнесмен Алеш Мусар (у пари є син).

Також була директором Центру освіти та інформації у Верховному суді, у 2004 – 2014 рік – уповноваженою з питань доступу до публічної інформації.

У 2010 – 2021 роках входила в десятку найвпливовіших юристів країни. Пірц Мусар є авторкою чи співавторкою щонайменше 6 книг про свободу інформації та приватність.

Саме Наташа Пірц Мусар захищала права Меланії Трамп у судовій тяганині проти словенського таблоїда, а також словенських та хорватських компаній. Вони використовували ім'я дружини 45 президента США в рекламних цілях без її дозволу. Суди виграла Меланія Трамп.

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