ПЦУ готовится перейти на новый календарь: будет ли возможность у приходов оставить старый стиль

Все еще актуален вопрос о переходе церквей нашего государства на Новоюлианский или Григорианский календарь. В частности, соответствующее решение может быть принято в Православной церкви Украины во время Собора в Киево-Печерской лавре.

В среду, 24 мая, состоится Архиерейский собор ПЦУ. Среди вопросов, которые поднимут священнослужители, будет тема перехода на новый календарь. Детальнее об этом рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Епископы "за"

По словам Драбинко, вопросы реформы церковного календаря уже поднимались во вторник, 23 мая, во время заседания синода. Собственно, тогда иерархи дискутировали о возможности перехода именно на Новоюлианский календарь. Отметим, что он практически совпадает с Григорианским.

Также митрополит констатировал, что Новоюлианским календарем пользуется большая часть православных церквей мира. В частности, Константинопольская, Греческая, Румынская, Польская.

В среду (24 мая – 24 Канал) этот вопрос будет вынесен на обсуждение Архиерейского собора, который пройдет в Трапезном храме в Киево-Печерской Лавре. Будут присутствовать все епископы, которые проводили на местах обсуждения этого вопроса со своей паствой – священниками, верующими,

– сказал Драбинко.

Кроме того, он заверил, что на недавнем заседании синода большинство епископов поддержали решение о переходе на новый календарь. Потому и следует ожидать, что вскоре ПЦУ начнет переход на Новоюлианский календарь.

Юлианский календарь

По словам священнослужителя, если определенные приходы будут хотеть совершать богослужения по старому стилю – у них будет такая возможность. То есть, никто силой не будет никого заставлять переходить на новый календарь.

Следует сказать, что Православная церковь Украины пока ведет богослужение по Юлианскому календарю. Его также используют в православных церквях таких стран:

Россия;

Сербия;

Грузия.

Вместе с тем митрополит Епифаний рассказывал, зачем ПЦУ переходить на новый календарь. Как он отметил, это поможет избежать в будущем постепенного смещения неподвижных праздников: "И хотя на этом пути еще остаются некоторые трудности, убежден, что с Божьей помощью мы их решим".