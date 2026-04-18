Над НПЗ в Новокуйбышевске – серия взрывов: в небе видели вспышки, возник серьезный пожар

Беспилотники в ночь на 18 апреля атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске Самарской области. Очевидцы сообщили о серии взрывов и вспышки в небе. Предварительно, на объекте возникло возгорание.

Об этом сообщают "Supernova+", "Exilenova+" и российские телеграмм-каналы. Заметим, что этот завод не впервые оказывается под атакой.

Что оказалось под ударом в России?

Российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что ориентировочно в 04:30 в восточной и северной частях города прозвучало около от 6 до 8 взрывов, в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы.

Атака дронов на Самарскую область: смотрите видео

В аэропорту "Курумоч" ввели план "Ковер", то есть закрыть воздушное пространство. Местные власти призвали жителей находиться в безопасных местах. В то же время официальной информации о пострадавших или разрушениях нет.

Впрочем, в сети публикуют серию кадров на которых видно пожар над местным нефтеперерабатывающим заводом, который принадлежит "Роснефти", и ежегодный объем переработки которого, как известно, составляет около 8,8 миллиона тонн.

Пожар на Новокуйбышевском НПЗ: смотрите видео

Справочно. Это российское предприятие производит более 20 видов продукции, в частности экологическое топливо Евро-5, авиагаз (топливо для реактивных двигателей РТ, например, для Су-27 и Ту-22МЗ), а также автомобильные бензины, дизельное топливо и битумные материалы.

Напомним, что в эксплуатацию этот завод ввели еще в 1951 году, в 2007 году его присоединили к "Роснефти". Он расположен более чем в 1200 километрах от Харькова, 1300 – от Сум, а еще более 1600 километров от Киева.

