Под удар попал завод катализаторов в Новокуйбышевске: в ЦПД сказали, для чего они врагу

Ночь на 14 июня в России выдалась неспокойной. Так, в Самарской области был атакован "Новокуйбышевский завод катализаторов".

Он является важным элементом топливной автономии российского ВПК. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПИ Андрея Коваленко.

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"Новокуйбышевский завод катализаторов" оказался под атакой

"Новокуйбышевский завод катализаторов" обеспечивает Россию катализаторами, без которых не работают ее нефтеперерабатывающие заводы.

А это все – авиационное топливо, дизель для бронетехники и ракетное топливо – такая вот логистическая система,

– объяснил Коваленко.

Он отметил, что на этом заводе восстанавливают старые каталитические материалы, создают новые, без чего не будет ни топлива, ни масла, ни взрывчатки.

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Напомним, что в ночь на 14 июня под атакой неизвестных объектов оказался "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России. Руководитель ЦПД объяснял, что это критический элемент военно-промышленного комплекса России.

Этот завод производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры ежегодно – важного составляющего для взрывчатки и артиллерийских снарядов.