В Новомосковске на Днепропетровщине одна из ракет попала в завод

Вечером 30 марта россияне обстреляли Днепропетровскую область. Кроме того, что оккупанты попали в нефтебазу в Днепре, они атаковали и один из заводов Новомосковска.

Так, ракета попала в один из Новомосковских заводов. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко не уточнил, в какой именно.

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Также неизвестно, в каком состоянии здание.

Жертв нет

К счастью, погибших в результате удара по заводу нет. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители.

Отметим, что от удара по нефтебазе в Днепре тоже нет погибших. Но враги сумели уничтожить объект.

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