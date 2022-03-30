В Новомосковске на Днепропетровщине одна из ракет попала в завод
30 марта 2022 , 22:21Читати новину українською
Источник:Днепропетровская ОВА
Вечером 30 марта россияне обстреляли Днепропетровскую область. Кроме того, что оккупанты попали в нефтебазу в Днепре, они атаковали и один из заводов Новомосковска.
Так, ракета попала в один из Новомосковских заводов. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко не уточнил, в какой именно.
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Также неизвестно, в каком состоянии здание.
Жертв нет
К счастью, погибших в результате удара по заводу нет. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители.
Отметим, что от удара по нефтебазе в Днепре тоже нет погибших. Но враги сумели уничтожить объект.
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