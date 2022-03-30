Так, ракета влучила в один з заводів Новомосковська. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко не уточнив, в який саме.

До теми Ракетним обстрілом росіяни знищили нафтобазу в Дніпрі

Також невідомо, у якому стані будівля.

Жертв немає

На щастя, загиблих внаслідок удару по заводу немає. Наразі на місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Зауважимо, що від удару по нафтобазі у Дніпрі також немає загиблих. Але вороги таки зуміли знищити об'єкт.

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