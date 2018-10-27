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      Новому президенту будет сложно, рейтинги его партии быстро упадут, – эксперт

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      Новому президенту нужно будет работать со старой Верховной Радой
      Новому президенту нужно будет работать со старой Верховной Радой / Фото из открытых источников

      После выборов президента проблемы государства никуда не денутся. Новому президенту придется их решать со старой Верховной Радой, и это может повлиять не рейтинги его политической силы.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Александр Леонов.

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      По убеждению политолога, победа Порошенко приведет к консолидации власти и повысит рейтинги и его политической силы. Хотя, по словам Леонова, немало еще зависит от того, каким будет список пропрезидентской партии. Если он будет красивым и технологичным, то это может повысить поддержку партии. Присутствие одиозных фигур не очень положительно повлияет на шансы партии Порошенко.

      В то же время, считает эксперт, все другие возможные победители президентских выборов столкнутся с серьезными проблемами. Чтобы сформировать свою вертикаль власти для выполнения своей программы, требуется время, и до выборов Верховной Рады новый президент не успеет. При этом, хотя Украина – парламентско-президентская республика, украинцы считают, что президент за все отвечает. Но на самом деле самая сильная ветвь власти – парламент.

      Если победит Юлия Тимошенко, то завышенные ожидания к ней могут сыграть против "Батькивщины" на парламентских выборах. Новому президенту придется решать со старой Верховной Радой, которая, как и правительство, фактически будет заниматься предвыборной кампанией, насущные проблемы. Президенту придется договариваться с МВФ о новых траншах и отдавать предыдущие долги, потому что 2019 год – пиковый по выплатам. То есть принимать непопулярные решения. И это повлияет на рейтинги его партии,
      – уверен Александр Леонов.

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      Специалист также отметил, что следующий парламент будет очень разбалансированным. По его словам, в нынешней Верховной Раде основу составляли две большие фракции – "Народный фронт" и БПП, которые вместе набрали почти 50% голосов. И в 2014 году с "Батькивщиной", "Самопомич" и Радикальной партией даже создали конституционное большинство. В будущей Верховной Раде такого не будет.

      Как свидетельствуют рейтинги, в среднем политическая сила сейчас имеет 10%. Поэтому следующий парламент будет очень пестрым, и фактор мажоритарщиков вырастет до небес. Они фактически будут иметь золотую акцию. Парламент будет мало управляемый, надо будет договариваться со всеми. Коалицию создать будет слишком сложно. Потому что игроков – политсил будет гораздо больше,
      – подчеркнул Александр Леонов.

      Напомним, очередные выборы Президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Осенью 2019 года запланированы очередные выборы в Верховную Раду.

      Главные даты избирательной кампании Президента Украины в инфографике

      Президентські вибори

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Выборы Президента 2019 Верховная Рада Самопомич Блок Петра Порошенко Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 канал
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