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      Новому президенту буде складно, рейтинги його партії швидко впадуть, – експерт

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      Новому президенту потрібно буде працювати зі старою Верховною Радою
      Новому президенту потрібно буде працювати зі старою Верховною Радою / Фото з відкритих джерел

      Після виборів президента проблеми держави нікуди не подінуться. Новому президенту доведеться їх вирішувати зі старою Верховною Радою, і це може вплинути не рейтинги його політичної сили.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Олександр Леонов.

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      На переконання політолога, перемога Порошенка призведе до консолідації влади і підвищить рейтинги і його політичної сили. Хоча, за словами Леонов, чимало ще й залежить від того, яким буде список пропрезидентської партії. Якщо він буде красивим і технологічним, то це може підвищити підтримку партії. Присутність одіозних фігур не дуже позитивно вплине на шанси партії Порошенка.

      Водночас, вважає експерт, всі інші можливі переможці президентських виборів зіштовхнуться з серйозними проблемами. Щоб сформувати свою вертикаль влади для виконання своєї програми, потрібен час, і до виборів Верховної Ради новий президент не встигне. При цьому, хоча Україна – парламентсько-президентська республіка, українці вважають, що президент за все відповідає. Але насправді найсильніша гілка влади – парламент.

      Якщо переможе Юлія Тимошенко, то завищувані очікування до неї можуть зіграти проти "Батьківщини" на парламентських виборах. Новому президенту доведеться вирішувати зі старою Верховною Радою, яка, як і уряд, фактично займатиметься передвиборною кампанією, нагальні проблеми. Президенту доведеться домовлятися з МВФ про нові транші і віддавати попередні борги, бо 2019 рік – піковий по виплатах. Тобто ухвалювати непопулярні рішення. І це вплине на рейтинги його партії,
      – переконаний Олександр Леонов.

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      Фахівець також зазначив, що наступний парламент буде дуже розбалансованим. За його словами, в нинішній Верховній Раді основу складали дві великі фракції – "Народний фронт" і БПП, які разом набрали майже 50% голосів. І в 2014 році із "Батьківщиною", "Самопоміччю" і Радикальною партією навіть створили конституційну більшість. В майбутній Верховній Раді такого не буде.

      Як свідчать рейтинги, в середньому політична сила зараз має 10%. Тому наступний парламент буде дуже строкатим, і фактор мажоритарників зросте до небес. Вони фактично матимуть золоту акцію. Парламент буде мало керований, треба буде домовлятися з усіма. Коаліцію створити буде надто складно. Тому що гравців – політсил буде набагато більше,
      – наголосив Олександр Леонов.

      Нагадаємо, чергові вибори Президента України заплановані на 31 березня 2019 року. Восени 2019 року заплановані чергові вибори до Верховної Ради.

      Головні дати виборчої кампанії Президента України в інфографіці

      Президентські вибори

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Петро Порошенко ВО Батьківщина Юлія Тимошенко Блок Петра Порошенка Верховна Рада Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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