Под ударом были порт и нефтебаза : Новороссийск массированно атаковали дроны

В Новороссийске ночью 17 мая раздавались мощные взрывы. Местные жаловались на атаку дронов, постоянные выстрелы, а также уже известно о пожаре.

Как пишут в российских телеграм-каналах, под атакой оказался порт, железнодорожная станция и нефтебаза. Что известно о массированной атаке на Новороссийск – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также В Туле прилеты: дроны ГУР поразили госпредприятие российского оборонного комплекса "Базальт"

Взрывная ночь в Новороссийске

В ночь на 17 мая в Новороссийске, что в Краснодарском крае, раздавались мощные взрывы. Как пишут в сети, город, в котором Россия прячет свой Черноморский флот, взрывы не утихали почти до утра.

Так, известно, что в Новороссийске вспыхнул пожар на нефтебазе возле железнодорожной станции. Местные жители охотно публикуют кадры с последствиями, и более того – помогают определить точное местонахождение.

Это железнодорожная станция "Новороссийск". Здесь бочки. Только что одну взорвали дроном. Сейчас еще дроны летают,

– спокойно рассказывает россиянин, демонстрируя кадры пожара.

Пожар в Новороссийске: смотрите видео

Также в сети утверждают, что под ударом оказался порт Новороссийска. Там раздавались мощные взрывы, а местные жители на опубликованных кадрах вопят, что якобы "порт взорвали".

Россиянка заявляет о "подрыве порта": смотрите видео

В сети сообщают о более 30 мощных взрывов. Также в Новороссийске сообщали о работе "пе-ве-о" и слышали автоматные очереди. Очевидно, оккупанты пытались сбивать дроны, впрочем, что-то пошло не по плану.

В Новороссийске работала "пе-ве-о": смотрите видео

Взрывы в Новороссийске раздавались почти до 4-х утра. Интересно, что сигнал тревоги в городе включили через час после мощных взрывов, а местные власти только на утро сделали нелепое заявление.

Так, губернатор Краснодарского края заявил, что "пе-ве-о" якобы сбила 10 беспилотников. Впрочем, о пожаре на нефтебазе и многочисленных взрывах в городе Кондратьев решил не вспоминать, лишь сообщил о "локальных возгораниях".

Обесточены порт и часть города

Стоит заметить, что в результате атаки порт Новороссийска полностью обесточен. Также исчезла электроэнергия в некоторых районах города.

К слову, жители Новороссийска изрядно напуганы. В сети они жалуются, что "такого никогда не было".

Более того, после ночной атаки в Новороссийске не работает общественный транспорт, перекрыто движение по нескольким улицам, а также не будут работать образовательные учреждения. Некоторые местные жители пишут, что сегодня даже не идут на работу из-за ночной атаки.



Местные жители о последствиях атаки / Скриншот

Впрочем, впоследствии движение начали постепенно восстанавливать. Также сообщают, что начинает курсировать общественный транспорт, однако некоторые участки остаются перекрытыми.