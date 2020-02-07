Новосад обвинила "1+1" в отказе от украинского языка: что ответил министру канал

На "1+1" утверждают, что они всегда выступали за наличие украинского языка в эфире и для этого производят достаточно украиноязычного контента. В то же время представители вещателя заметили, что слова их продюсера Елены Еремеевой по языковому вопросу вырваны из контекста.

Накануне министр образования и науки Анна Новосад раскритиковала языковую позицию "1+1". В частности, она назвала позором то, что вещатель и отказывается снимать фильмы на украинском языке.

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Перед этим продюсер сериалов и фильмов "1 + 1" Елена Еремеева заявила, что канал решил снимать новые комедийные сериалы только на украинском, а все мелодрамы, которые будут транслировать весной – на русском. Такой шаг она объяснила тем, что украинский язык якобы лучше звучит в комедиях, а в мелодрамах его воспринимать трудно. В то же время самим актерам якобы трудно пока работать на украинском.

Объяснение Еремеевой

Впоследствии Еремеева заявила, что ее слова по языковому вопросу вырвали из контекста. Она заверила, что вообще не говорилось о каких-либо предубеждениях со стороны "1+1" относительно украинского языка, а только о производственных моментах, передает "Телекритика".

По ее словам, в разных жанрах есть своя специфика, в частности производство драм и мелодрам действительно отличается от комедий и требует другого подхода. В частности, иногда встречаются актеры, которые в силу специфики производства сериалов не всегда успешно играют в кадре. Именно поэтому, когда выходит качественный игровой фильм или новый сериал на украинском, как зрители, так и критики особо отмечают качество речевого звучания.

Учитывая такие технические, фонетические и другие моменты, переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем нам бы хотелось. Украинское сериальное производство сейчас находится в процессе своего развития, и мы надеемся, что объединив усилия – и продюсеры, и сценаристы, и актеры – мы будем быстрее двигаться к тому, чтобы работа над созданием украиноязычного контента происходила более эффективно,

– подчеркнула она.

Также Еремеева утверждает, что телеканал "1+1" всегда поддерживал развитие украиноязычного контента, первым запустил в прайме украиноязычные продукты и формировал тренд на рынке еще до принятия языковых квот.

"Еще несколько лет назад было прецедентом среди каналов, когда мы снимали украиноязычный художественный телевизионный продукт одними из первых – "Век Якова", "Катерина", "Школа", "Две матери", а сейчас это уже становится привычным. В 2020 году мы планируем увеличить количество украиноязычных продуктов вдвое", – добавила продюсер канала.

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Позиция "1+1" относительно скандала

На "1 + 1" заявили, что они имеют четкую проукраинскую позицию и являются активным инициатором национального дискурса в индустрии. Также представители вещателя утверждают, что они всегда выступали в поддержку создания и продвижения украинского продукта на украинском языке. В частности, в прошлом году холдинг "1+1" произвел более полусотни часов украиноязычного контента и сейчас находятся в разработке более 120 часов украиноязычного сериального продукта различных жанров.

В 2014 году мы первыми начали производство собственных сериалов на украинском, ставя их в прайм-тайм программной сетки каналов. За более чем 5 лет, неуклонно выполняя все требования закона, мы принимали активное участие в обсуждении важности соблюдения языкового вопроса другими каналами и формировали тренд на рынке еще до принятия языковых квот, а впоследствии – и выступая на их защиту. В течение последних лет только "1+1" создал ряд прецедентов среди каналов, фильмуя украиноязычный художественный телевизионный продукт одними из первых – "Век Якова", "Катерина", "Школа", "Две матери",

– говорится в официальном сообщении "1 + 1".

Также здесь отметили, что такую ​​же языковую политику можно наблюдать и на других каналах их холдинга – "2+2" и ТЕТ. Кроме того, осенью 2019 года на детском телеканале "ПлюсПлюс" начали показ мультфильма "Говорим по-украинский", который выработали "с целью формировать любовь к родному языку и научить говорить правильно украинцев с раннего возраста". То же самое касается и международного канала "1+1 International", который смотрят в основном украинцы за рубежом и который "предлагает к просмотру сериалы, программы и фильмы на украинском".

"Только за 2020 год "1+1 медиа" планирует увеличить количество украиноязычных продуктов на каналах группы в два раза, постепенно увеличивая динамику роста. Именно поэтому мы хотим обратиться к общественности и медиа с просьбой искусственно форсировать тему украинского языка относительно каналов нашей медиагруппы, ведь ее использование при создании контента и поддержка является для нас приоритетным и идеологическим вопросом. Без всяких но или исключений", – добавили на "1+1".

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