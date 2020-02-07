Новосад звинуватила "1+1" у відмові від українській мови: що відповів міністерці канал

На "1+1" переконують, що вони завжди виступали за наявність української мови в ефірі та задля цього виробляють достатньо україномовного контенту. Водночас представники мовника зауважили, що слова їхньої продюсерки Олени Єремєєвої щодо мовного питання вирвано з контексту.

Напередодні міністерка освіти та науки Ганна Новосад розкритикувала мовну позицію "1+1". Зокрема, вона назвала соромом те, що мовник і відмовляється знімати фільми українською мовою.

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Перед цим продюсерка серіалів та фільмів "1+1" Олена Єремєєва заявила, що канал вирішив знімати нові комедійні серіали лише українською, а усі мелодрами, які транслюватимуть навесні – російською. Таким крок вона пояснила тим, що українська мова нібито краще звучить у комедіях, а в мелодрамах її сприймати важко. Водночас самим акторам начебто важко поки працювати українською.

Пояснення Єремєєвої

Згодом Єремєєва заявила, що її слова щодо мовного питання вирвали з контексту. Вона запевнила, що взагалі не мовилося про будь-які упередження з боку "1+1" щодо української мови, а лише про виробничі моменти, передає "Телекритика".

За її словами, в різних жанрах є своя специфіка, зокрема виробництво драм і мелодрам дійсно відрізняється від комедій і вимагає іншого підходу. Зокрема, іноді зустрічаються актори, які через специфіку виробництва серіалів не завжди успішно грають в кадрі. Саме тому, коли виходить якісний ігровий фільм або новий серіал українською, як глядачі, так і критики особливо відзначають якість мовного звучання.

З огляду на такі технічні, фонетичні та інші моменти, перехід на україномовний продукт відбувається повільніше, ніж нам би хотілося. Українське серіальне виробництво зараз перебуває у процесі свого розвитку, і ми сподіваємося, що об'єднавши зусилля – і продюсери, і сценаристи, і актори – ми будемо швидше рухатися до того, щоб робота над створенням україномовного контенту відбувалася більш ефективно,

– підкреслила вона.

Також Єремеєва переконує, що телеканал "1+1" завжди підтримував розвиток україномовного контенту, першим запустив в праймі україномовні продукти та формував тренд на ринку ще до прийняття мовних квот.

"Ще кілька років тому було прецедентом серед каналів, коли ми знімали україномовний художній телевізійний продукт одними з перших – "Століття Якова", "Катерина", "Школа", "Дві матері", а зараз це вже стає звичним. У 2020 році ми плануємо збільшити кількість україномовних продуктів вдвічі", – додала продюсерка каналу.

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Позиція "1+1" щодо скандалу

На "1+1" заявили, що вони мають чітку проукраїнську позицію та є активним ініціатором національного дискурсу в індустрії. Також представники мовника стверджують, що вони завжди виступали на підтримку створення та просування українського продукту українською мовою. Зокрема, торік холдинг "1+1" виробив понад півсотні годин україномовного контенту та наразі перебувають у розробці понад 120 годин україномовного серіального продукту різних жанрів.

У 2014 році ми першими розпочали виробництво власних серіалів українською, ставлячи їх в прайм-тайм програмної сітки каналів. За понад 5 років, неухильно виконуючи всі вимоги закону, ми брали активну участь в обговоренні важливості дотримання мовного питання іншими каналами та формували тренд на ринку ще до прийняття мовних квот, а згодом – і виступаючи на їх захист. Протягом останніх років лише "1+1" створив низку прецендентів серед каналів, фільмуючи україномовний художній телевізійний продукт одними з перших – "Століття Якова", "Катерина", "Школа", "Дві матері",

– мовиться в офіційному повідомленні "1+1".

Також тут зазначили, що таку ж мовну політику можна спостерігати й на інших каналах їхнього холдингу – "2+2" і ТЕТ. Крім того, восени 2019 року на дитячому телеканалі "ПлюсПлюс" розпочали показ мультфільму "Говоримо українською", який виробили "з метою формувати любов до рідної мови та навчити говорити правильно українців з раннього віку". Те ж саме стосується й міжнародного каналу "1+1 International", який дивляться здебільшого українці за кордоном і який "пропонує до перегляду серіали, програми та фільми українською".

"Лише за 2020 рік "1+1 медіа" планує збільшити кількість україномовних продуктів на каналах групи уввічі, поступово збільшуючи динаміку росту. Саме тому ми хочемо звернутися до громадськості та медіа із проханням штучно не форсувати тему української мови щодо каналів нашої медіагрупи, адже її використання під час створення контенту та підтримка є для нас пріоритетним і ідеологічним питанням. Без жодних але чи виключень", – додали на "1+1".

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