У россиян в очередной раз случилась неприятность. Собственно, в Новосибирске произошел взрыв газа, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Конечно, спасателям удалось спустя некоторое время обуздать пламя, однако оно уничтожило часть жилого дома.

Заметим, что этот инцидент произошел в ночь на 9 февраля на улице Линейной. Несколько человек попали под завалы разрушенной многоэтажки, а еще несколько погибли. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Что известно об этом пожаре

Во враждебном министерстве чрезвычайных ситуаций констатировали, что около 6 утра по киевскому времени спасателям удалось ликвидировать пламя – начался разбор завалов. Известно также, что площадь пожара после взрыва газа составила около 300 квадратных метров.

Из дома эвакуировали 50 человек,

– отметили в российском ведомстве.

Однако хвалить власть враждебной страны, как всегда, не приходится, ведь она должным образом не позаботилась о своих гражданах. Собственно, в течение суток жители дома дважды жаловались местному Облгазу на запах газа в пятиэтажке. Однако все ограничилось только жалобами и заявлениями о том, что вроде бы удалось уладить ситуацию.

Пожар в Новосибирске: смотрите видео с вражеских СМИ

Как отмечают российские телеграм-каналы, в преддверии этого инцидента, 8 февраля, днем, вероятно, в этот дом проникли мошенники ради того, чтобы "проверить газовую трубу".

Спасателям удалось ликвидировать пожар в Новосибирске: смотрите видео с российских СМИ

Во втором подъезде, где раздался взрыв, проживало 30 человек, из них 7 – дети. По состоянию на 07:00, 9 февраля известно о том, что погибли по меньшей мере 2 человека (мужчина и женщина), еще 7 – пострадали. Среди них 17-летний подросток.

К этой теме следует упомянуть, что в Россию и на оккупированные территории регулярно наведывается "бавовнятко". В частности, вечером 8 февраля стало известно о том, что в центре захваченного россиянами Бердянска прогремела серия взрывов. Местные телеграм-каналы начали сразу писать о том, что российское ПВО "проспала атаку".