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Выступление Зеленского в Раде

Источник: 24 канал

Владимир Зеленский 1 декабря пришел в Верховную Раду, чтобы выступить с президентским обращением перед парламентариями. В своем послании глава государства рассказал о внутреннем и внешнем положении Украины.

Что сказал Зеленский во время речи в Раде

Президент Украины поблагодарил медиков и отметил, что в ноябре сделали 6,5 миллиона прививок против коронавируса.

Поприветствовал Верховную Раду с принятием законопроекта 5600. Он касается изменений в Налоговый кодекс.

Пообещал до 10 декабря внести в Раду проект об "экономическом паспорте" украинца – плата за использование природных ресурсов будет накапливаться на счетах детей. По его словам, по достижении совершеннолетия они смогут использовать эти деньги на оплату образования.

В Украине построили 13 тысяч километров дорог, реформа "Большой стройки" продлится еще 2 года – построят еще столько же километров дорог, а также 810 мостов и мостовых переходов.

Украинские авиалинии запустят до 2022 года. Зеленский заявил, что впервые за многие годы перевозчик сможет летать в новые региональные аэропорты, которые мы строим. В настоящее время строительство продолжается в 16 городах Украины.

Украина ожидает предоставления "Крымской платформе" статуса международной организации. Это нужно для того, чтобы вернуть вопрос оккупированного Крыма на повестку дня.

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Выступление Владимира Зеленского в Раде: смотрите видео

План наступления России на Украину

Источник: Интерфакс-Украина

В Госдепе США заявили, что в Кремле уже подготовили план действий против Украины. Такое мнение озвучил Госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, аналогичный сценарий действий России наблюдался в 2014 году.

Что предполагает этот план

Госсекретарь США объяснил, что Россия активизировала распространение дезинформации, изображая Украину агрессором, чтобы оправдать запланированные военные акции. Он уточнил, что за последние недели отмечалось увеличение более чем в десять раз пропаганды против Украины в социальных сетях.

Мы глубоко обеспокоены свидетельством того, что Россия составила планы значительных агрессивных шагов против Украины. Они включают попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции,

– утверждает он.

В то же время Блинкен заявил, что не знает, приняло ли российское руководство решение о вторжении в Украину. Однако, по его мнению, Москва привлекла средства, которые в случае принятия соответствующего решения позволят быстро приступить к такой операции.

На этом фоне США пригрозили России санкциями. Он добавил, что страны НАТО готовы принимать меры против Кремля, если эта страна пойдет на агрессию против Украины.

Актуально Блинкен призовет Лаврова отвести войска России от Украины

А заместитель госсекретаря Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик. Она добавила, что США могут помочь. По ее словам, Джо Байден хочет иметь "четкие, стабильные, предсказуемые" отношения между США и Россией.

Оккупанты ранили гражданского

Источник: фейсбук-страница штаба ООС

Оккупанты продолжают дерзко игнорировать договоренности о перемирии. 1 декабря боевики совершили дистанционное минирование ПОМ-2 – противопехотные осколочные мины натяжного действия. Одна из них взорвалась в районе улицы Москалевского, ранив 51-летнего местного жителя.

В момент взрыва он находился за рулем автомобиля УАЗ-469. Медики диагностировали у мужчины осколочное ранение голени.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что российские наемники в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности и режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Это, в частности, указывает на полное пренебрежение оккупантами жизни и здоровья местных жителей.

Как прошли сутки на Донбассе

С начала суток, 1 декабря, со стороны вооруженных формирований России зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня:

в направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

также враг совершил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Вече против Зеленского на Майдане

Источник: 24 канал

В Киеве люди собрались на анонсированные ранее массовые акции протеста. На Майдане установили сцену. Там выступали "протестующие".

Из-за анонсированных протестов полиция перекрыла движение:

по улице Крещатик – от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади;

по улице Михайловской – от Крещатика до улицы Большая Житомирская;

по улице Малой Житомирской – от Майдана Независимости до Владимирского проезда;

по улице Софиевской – от Майдана Независимости до Владимирского проезда;

по переулку Тараса Шевченко, по улице Бориса Гринченко, Костельной – от Михайловской до Трехсвятительской;

по Круглоуниверситетской, Михаила Грушевского – от площади Арсенальной до Петровской аллеи;

по улице Шелковичной – от Грушевского до Бассейной;

по Институтской – от Садовой до Майдана Независимости;

по Лютеранской – от Шелковичной до Крещатика.

По состоянию на 19:00 на Майдане Независимости собралось более 2 тысяч человек. Предварительно анонсировалось, что на Майдане состоятся акции "Движения Сопротивления Капитуляции", партии "Демократична сокира", Национального корпуса и других организаций.

"Протестующие" вышли на улицы столицы / Фото Екатерины Гаценко и Валентины Полищук, 24 канал

Заметим, что ранее Владимир Зеленский заявил, что получил информацию, как Рината Ахметова якобы хотят втянуть в госпереворот. По словам президента, его втягивают в это представители России.

Рождественская сказка в Харькове

Источник: телеграм-канал "Труха"

В Харькове завершили установку главной новогодней елки города. На опубликованных снимках заметно, что нижняя часть рождественского дерева зеленая, а сверху на ней есть большие серебристые вставки.



Главная елка Харькова в этом году / Фото телеграмму "Харьков live"

Также рядом уже установили другие праздничные декорации. Там стоят 2 арки с орнаментом и шатер. Под накрытием заметны небольшие конусы, которые также понемногу становятся темно-зелеными. А довершает картину фигура Деда Мороза.

А в харьковском парке Горького уже можно на все 100% почувствовать приближение праздников. Там сверкают иллюминации нескольких елок и даже светятся все перекладины колеса обозрения.

Удивительная атмосфера в Парке Горького / Фото телеграмма "Труха"