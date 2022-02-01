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Актуально Зеленский подписал указ о переходе на профессиональную армию

Постепенный переход на профессиональную армию

Источник: 24 канал

Президент Владимир Зеленский во время заседания Верховной Рады 1 февраля подписал указ о постепенном переходе на профессиональную армию.

Что предусматривает указ:

увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня, не ниже 3 минимальных зарплат,

переход Украины к основам профессиональной армии,

увеличение срока действия контрактов,

разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей,

систему карьерного роста офицеров,

увеличение в течение следующих 3 лет численности ВСУ на 100 тысяч человек профессиональной армии,

создание дополнительных 20 бригад Вооруженных сил.

Глава государства с трибуны парламента подчеркнул, что Украина должна надеяться на собственные силы, ведь именно в ее интересах защита своей страны.

Этот указ – это старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ не потому, что скоро война. Он для того, чтобы скоро и впредь был мир,

– сказал Зеленский.

Переход на профессиональную армию: что известно / инфографика 24 канала

Когда закончится призыв в армию

Источник: Офис Президента

В офисе Президента объяснили, когда в Украине состоится последний призыв на срочную службу.

В частности, внедрение интенсивной модели системы военной подготовки как возможной альтернативы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан на срочную военную службу с 1 января 2024 года,

– отметили в ОП.

Согласно указу, Кабмин должен подготовить изменения в госбюджет на 2022 год. В смете должны заложить финансирование на повышение денежного обеспечения военных ВСУ до уровня не менее двукратного размера минимальной зарплаты.

В течение 2023 года должны повысить денежное обеспечение военных, которые заключают долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной зарплаты.

Между тем Минобороны сократило количество профессий женщин, подпадающих под воинский учет

Борис Джонсон – в Киеве

Источник: 24 канал

1 февраля глава британского правительства Борис Джонсон прибыл с официальным визитом в Украину. Премьер провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Темой встречи стали, прежде всего, меры для сдерживания возможной агрессии России против Украины.

Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира. И потенциальное вторжение было бы поражением для президента Путина,

– сказал Джонсон.

Глава правительства Британии заверил Украину в поддержке ее территориальной целостности и суверенитета. Джонсон заверил, что Британия вместе с другими странами Запада работает над пакетом санкций, которые введут, "как только нога российского солдата вступит на украинскую землю".

Все здесь Полная поддержка, – Зеленский рассказал, о чем договорился во время встречи с Джонсоном

Зеленский поблагодарил Джонсона за помощь

Президент Зеленский поблагодарил премьера Британии за помощь на фоне возможной российской агрессии. Джонсон подтвердил, несмотря на то, что Лондон хотел бы, чтобы Россия шла дипломатическим путем, Украине все равно будут оказывать военную помощь.

О чем еще договорились политики:

Сторонам удалось договориться о совместных действиях ради обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

Политики обсудили активизацию взаимодействия в сферах кибербезопасности.

Джонсон и Зеленский выразили приверженность укреплению энергетической безопасности Украины и поддержке ее усилий в сфере "зеленой" трансформации.

Смотрите видео со встречи Зеленского и Джонсона:

Обыски у Андрея Коболева

Источник: 24 канал

Сотрудники Государственного бюро расследований 1 февраля пришли с обысками в квартиру бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Также, сообщили в ГБР, обыски проводятся в офисе Акционерного общества "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий.

Следственные (розыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 миллиарда гривен,

– заявили в ГБР.

Как отреагировал на обыски сам экс-председатель "Нафтогаза"

Бывший глава "Нафтогаза" прокомментировал события в фейсбуке. Коболев подчеркнул, что, по его мнению, таким образом пытаются дискредитировать его компанию. Он рассказал, что во время обысков был у своих друзей на Черниговщине.

Однако, когда охрана рассказала о случившемся, Коболев срочно вернулся. Он уверяет, что повод для обысков – вполне формальный. Что касается расследуемого ГБР дела, то оно, говорит Коболев, тянется уже давно.

Больше здесь Немного противно, – Коболев прокомментировал обыски ГБР в своем доме

Силовики посетили предприятия Ахметова

Источник: Метинвест

В группе Метинвест, большинство акций которой принадлежит Ринату Ахметову, сообщили, что на предприятия в Кривом Роге пришли правоохранители с обысками. Временно пришлось приостановить хозяйственную деятельность предприятий, так как изымали компьютерную технику.

Известно, что обыски проводили представители Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и прокуратуры. Причиной назвали уголовное производство об уклонении от уплаты налогов. В Метинвесте уверяют, что действуют прозрачно и сотрудничают с правоохранительными органами.

Как прокомментировали обыски в СБУ В комментарии 24 каналу в Службе безопасности подтвердили обыски на предприятиях Метинвеста в Кривом Роге. Предполагается, что некоторые чиновники намеренно занижали налоги с рентной платы за пользование недрами.

Это интересно Тысяча за вакцинацию: на что украинцы тратили деньги больше всего

В Дии появились сертификаты о бустере

Источник: Минздрав

Украинцы, которые получили третью прививку против коронавируса, теперь могут скачать цифровой сертификат. Документ уже стал доступен в приложении "Дия".

Срок действия сертификата составит 270 дней со времени бустерной вакцинации. Если запись об иммунизации внесена в электронную систему здравоохранения, то сертификат должен генерироваться без проблем.

Обратите внимание! Кроме COVID-сертификата, украинцы, которые получили бустерную прививку, смогут получить международное свидетельство о вакцинации. Его выдают по месту прививки или у семейного врача и оно будет действовать 270 дней.