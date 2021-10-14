День защитников и защитниц Украины, стрельба в Бейруте: главные новости 14 октября
Источник:24 канал
В Украине отмечают День защитников и защитниц нашей страны. Президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, чтобы посетить украинских бойцов на передовой. В Бейруте началась стрельба во время митинга. А в России суд арестовал пермского стрелка. Такими были главные новости Украины и мира за 14 октября.
Главные новости Украины и мира за сегодня:
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День защитника и защитниц Украины
Источник: 24 канал
День защитников Украины празднуют ежегодно уже в течение 6 лет 14 октября – в день Покрова Пресвятой Богородицы и одновременно с Днем украинского казачества. В этот день украинцы не только благодарят наших воинов, которые защищали и защищают украинскую землю от врага, но и вспоминают тех, кто отдал за мир наибольшую цену –собственную жизнь.Обратите внимание! В этом году праздник претерпел определенные изменения – его переименовали в День защитников и защитниц. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
14 октября во многих городах Украины состоялись торжества. К примеру:
- Утром в Киеве прошел ежегодный велопробег. После этого сотни людей собрались на Марше наций. А до 22:00 на Михайловской площади все желающие могли увидеть предметно-документальную выставку "На линии огня".
- Во Львове на Лычаковском кладбище почтили память всех борцов за независимость нашей страны. Впоследствии студенты Украинской академии лидерства провели онлайн-акцию памяти "Герои среди нас". Они в символических местах зачитали имена всех военных, павших в русско-украинской войне. Также по улицам Львова прошло торжественное шествие.
- В Днепре с Аллеи Героев стартовал Марш защитников и защитниц. Участники прошли по улицам города и исполнили гимн возле музея АТО.
- В Житомире 14 октября открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором. Он состоит из 4 гранитных стел и бронзовых фигур.
- В Одессе почтили память украинских защитников и защитниц. В городе возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.
Обращение Зеленского
Президент Украины в своем приветствии поблагодарил тех, кто ежедневно совершает подвиг.
В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг – с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора,
– подчеркнул Зеленский.
Он вспомнил и о тех борцах за Украину, которые погибли: "Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украины".
Позже Владимир Зеленский также почтил память погибших за страну, возложив цветы к Стене памяти. Кроме того, украинский лидер поручил Кабмину принять меры, чтобы полностью выплатить денежное обеспечение военным ВСУ. Для них предусмотрели одноразовую премию по случаю Дня защитников и защитниц.
Зеленский почтил память защитников Украины / Фото ОП
К поздравлениям присоединились известные украинцы
- Экс-политик и артист Святослав Вакарчук опубликовал архивные кадры с военными. Он с гитарой в руках спел для защитников и поблагодарил их за неутомимый труд.
- Украинская рок-группа из Ивано-Франковска KARNA презентовала видеокомикс на песню "Бойко", посвященный Дню защитников и защитниц Украины. В нем можно увидеть, как зарождалось повстанческое движение в Карпатах, а также бравых казаков и современных украинских военных.
- Украинская хип-хоп группа ТНМК выпустила новый клип и песню "ПМ'ТЙ". Символически съемки клипа проходили в городе Счастье Луганской области, который сейчас расположен на границе территорий, контролируемых украинским правительством и оккупационной власти.
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Владимир Зеленский на Донбассе
Источник: Офис Президента
Президент Украины вечером 14 октября прибыл на Донбасс с рабочей поездкой. Украинский лидер планирует посетить наших военнослужащих на передовой.
Что Зеленский будет делать на Донбассе
- Зеленский посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
- Кроме этого, глава государства ознакомится с объектами, которые сооружают в рамках Национальной программы "Большая стройка".
Заметим, что в День защитника и защитниц Украины президент предоставил звание Героя Украины двум военным – Рустаму Хамраеву и Николаю Верхогляду. К сожалению, украинские бойцы получили их посмертно.
Узнай больше Зеленский посмертно наградил двух военных званиями Героя Украины
Стрельба в Бейруте
Источник: Al Jazeera
В Бейруте вспыхнули столкновения во время митинга, которые организовали движения "Хезболла" и "Амаль". Они требовали освободить судью Тарека Битара. Протесты состоялись у Дворца Правосудия.
Впоследствии началась стрельба, в результате которой погибли люди. Пока неизвестно кто начал стрельбу. Однако военные страны начали прочесывать территорию в поисках стрелявших.
Что известно о жертвах
По данным ливанского Красного Креста, в результате стрельбы убили по меньшей мере 6 человек и ранили более 30. Зато издание Al-Mayadeen написало, что пострадали 60 человек.
Столкновения в Бейруте и их причины
- Сторонники движений "Хезболла" и "Амаль", организовавшие акцию, требовали снять с должности судью Тарека Битара. Именно он руководит расследованием взрыва химикатов в порту Бейрута.
- Кстати, речь идет о двух взрывах, которые прогремели 4 августа 2020 года в столице Ливана, Бейруте.
- Они частично разрушили город. Тогда жертвами трагедии стали 214 человек, еще более 6 000 пострадали. Без крыши над головой остались около 300 000 ливанцев.
В Бейруте вспыхнула стрельба: смотрите видео
Обвинение для пермского стрелка
Источник: телеграм-канал SHOT
В России объявили обвинение Тимуру Бекмансурову, который расстрелял 6 человек в Пермском университете. Чтобы провести заседание, судья Дзержинского райсуда прибыл в больницу, где сейчас лечится парень. Действо проходило в актовом зале медицинского учреждения. Обвиняемый согласился с решением суда.
Тимура Бекмансурова обвиняют по статье 105 об убийстве двух и более людей, он полностью признал свою вину. Студенту грозит пожизненное заключение, но сейчас его арестовали на 2 месяца.
Стрельба в Пермском университете: главное
- 20 сентября 2021 года студент первого курса юридического факультета Пермского университета Тимур Бекмансуров открыл огонь в учебном заведении.
- Чтобы спастись, студенты, которые были в университете, баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.
- В результате стрельбы 6 человек погибли, еще десятки получили ранения. Во время задержания Бекмансурова серьезно ранили, и он попал в больницу.
- Парень заявил, что давно хотел совершить такое преступление. Об этом он даже писал в соцсетях. Отмечал, что деньги на оружие собирал еще с 10 класса.
Заметим, что состояние Тимура Бекмансурова, которого подозревают в стрельбе в Пермском университете в России, относительно улучшилось. Парень пришел в себя. Он якобы ничего не помнит и утверждает, что у него амнезия, пишет Mash. 21 сентября врачи ампутировали ему ногу и перевели из реанимации в обычную палату.
"Красных" областей всё больше
Источник: "Украинское радио"
Как заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, к красной зоне карантина приближаются еще 5 областей Украины. Эпидемическая ситуация там ухудшается. Среди них:
- Житомирская,
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Харьковская области.
Однако чиновник добавил, что пока ситуацию удается сдержать. Разворачивают дополнительные кровати и увеличивают количество тестирования. Кузин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается.
Какие ограничения действуют в красной зоне
В красной зоне карантина действуют строжайшие ограничения. Там запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Правда, ограничения не действуют, если 100% посетителей и персонала вакцинированы от COVID-19.Обратите внимание! Сейчас в красной зоне находится только одна область Украины – Херсонская. Усиленный карантин в регионе начнет действовать с 15 октября.
Отметим, что за сутки, 13 октября, в Украине зафиксировали 18 881 инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых пациентов – 1 748 детей и 368 медицинских работников.